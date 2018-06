Rusia critica el proyecto de Trump de crear una fuerza armada espacial

AFP 20/06/2018 - 13:41

Rusia expresó este miércoles su preocupación por el proyecto del presidente de Estados Unidos Donald Trump de crear una fuerza armada espacial, porque teme un "impacto desestabilizador" en la seguridad internacional.

"Lo más preocupante de este anuncio es que el objetivo fue claramente indicado: asegurar el dominio del espacio", estimó la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zakharova en su rueda de prensa semanal.

El lunes, Trump ordenó al Pentágono la creación de una nueva "fuerza espacial", que se convertiría en la sexta rama de las fuerzas armadas y aseguraría el "dominio estadounidense" del espacio.

Dijo que "cuando se trata de defender a Estados Unidos no basta con nuestra presencia en el espacio, tiene que haber un dominio estadounidense del espacio".

"No queremos que China ni Rusia y otros países nos dominen", añadió Trump.

El refuerzo militar en el espacio "tendría un impacto desestabilizador sobre la estabilidad estratégica y la seguridad internacional", advirtió Zakharova.

Rusia estima que "la exploración del espacio con fines pacíficos es prioritaria", destacó la funcionaria.

"Nuestro país no tiene interés en llevar a cabo ninguna tarea en el espacio usando medios de ataque", insistió Zakharova.

Trump indicó que desea la creación de esta sexta división, junto al ejército de tierra (US Army), la fuerza aérea (US Air Force), la marina (US Navy), los Marines (infantería de marina) y el servicio de Guarda Costas.

Rusia dispone de una fuerza espacial que depende de la fuerza aérea.

El anuncio de Donald Trump, que necesita la luz verde de un Congreso que está dividido en este tema, se produce después de las declaraciones de los responsables de Defensa en Moscú y Washington que temen una nueva carrera armamentista.

En un contexto de tensiones entre Moscú y Washington, el espacio es uno de los raros temas donde los dos países continúan cooperando, especialmente en la participación conjunta en la Estación Espacial Internacional.

or-mp/gmo/pb/mb