Keylor Navas y Alisson, duelo de guantes en el Mundial ¿y en el Real Madrid?

AFP 21/06/2018 - 19:50

Uno tiene 31 años, tres Champions, un carácter reflexivo y es historia del fútbol de Costa Rica. El otro apenas 25, un prometedor futuro y una atractiva imagen en Brasil. Keylor Navas y Alisson competirán el viernes por mantener con vida a sus selecciones en un duelo que podría trasladarse en breve al arco del Real Madrid.

No es la primera vez que Navas pasa un verano rodeado de incertidumbres. Es así desde el rocambolesco agosto de 2015, cuando el retraso en la recepción de un fax acabó frustrando la llegada al club de David De Gea.

Preparado para tomar un avión hacia Manchester como trueque, Navas -que aquel año ya había sobrevivido a Casillas-, deshizo las maletas y firmó una gran temporada que acabó en su primera Champions.

Así fue también en 2017 y de nuevo este año, cuando Zidane luchó con fuerza para evitar que le trajeran competencia en diciembre. Al final llegó la tercera Liga de Campeones, pero el técnico francés dejó repentínamente el club añadiendo más incógnitas al futuro de este arquero de orígenes humildes y profundas creencias cristianas.

Algunos medios apuntan a que ese carácter austero que se adivina en "Hombre de Fe" -la película sobre su vida-, estaría detrás de su poco atractivo mercantil en un deporte que es un espectáculo global (según el sitio Transfermarkt, su valor de mercado sería de 18 millones de euros, respecto a los 60 del joven Alisson).

- Polémica -

Tampoco han ayudado a la tranquilidad del 'Halcón' las últimas convulsiones en el vestuario de Costa Rica, muy alejado de aquel grupo idílico que fue la revelación del Mundial-2014, abriéndole a Navas las puertas del Real Madrid, pero que ahora le han puesto en el disparadero.

"Hay que entender que Keylor anda aparte. Está en otro nivel que todos nosotros, pero eso no quiere decir que no sea un buen compañero, que no esté a gusto con nosotros. Solo le tenemos que dar las gracias por venir, gracias por defendernos y por hacer lo que hace en la cancha", afirmó el martes el delantero Marcos Ureña.

Sin duda, Navas fue clave el domingo para evitar un desastre mayor contra Serbia en la derrota 1-0, siendo otra vez el mejor del equipo. Pero la tensión ya estaba prendida, pese a sus intentos de rebajarla durante la extensa entrevista que le concedió al periodista Yashin Quesada.

"Se habla de que Keylor viene del Madrid, de que Keylor pone, quita... y a mí lo que me causa es demasiada gracia, porque en realidad yo no me meto con nadie", se defendió con su habitual tono reflexivo.

"Dicen que Keylor anda aparte, sí, ando aparte... Estoy con mis compañeros en el área de juegos, compartiendo con ellos, en el bus voy vacilando con todo el mundo", explicó.

- Expectación -

Navas volverá a ser fundamental en el decisivo duelo contra Brasil, donde al otro lado del campo podría estar su futuro competidor.

Tras una primera temporada complicada en Italia -adonde llegó en 2016 procedente del Internacional de Porto Alegre-, Alisson conquistó este año la titularidad en la Roma y acabó despertando el interés del continente gracias a la gran campaña de su equipo en la Champions, donde cayó en las semifinales ante el Liverpool.

Pretendido por varios clubes, este arquero conocido en Brasil tanto por su talento como por su atractivo físico, llegó a Rusia con su futuro en el aire y rodeado de una gran expectación.

"Ustedes están ansiosos también, ¿no?", respondió sonriendo en Sochi a las preguntas sobre cuál sería su nuevo destino.

"No hay que prestar atención a las especulaciones, hay que trabajar con lo que sea real, y en este momento no llegó nada oficial. Mi objetivo está aquí y tengo contrato con la Roma", aseguró.

También discreto y familiar, este gaúcho con el arco en los genes -su padre fue portero aficionado y su hermano es guardameta del Belenenses de Portugal- ya llamó la atención de varias revistas de moda, convirtiendo la alergia que le ha enrojecido las mejillas en motivo de preocupación para los medios brasileños.

De ser ciertas las especulaciones, en el nuevo Real Madrid que dirigirá el también exarquero Julen Lopetegui no quitarán ojo del combate de guantes del viernes en San Petersburgo.

De momento, Navas ya está preparado para lo que venga, como respondió al ser preguntado por el fichaje de otro joven guardameta de 19 años.

"Yo voy a recibir a todo mundo, sea delantero, defensa, portero, lo que sea, de la mejor manera", afirmó.

No es el primero del que le hablan.

rs/ma