Sterling no quiere que los tabloides le impidan "vivir su sueño" en Rusia

AFP 22/06/2018 - 13:06

El atacante Raheem Sterling afirmó en un artículo para la web The Players' Tribune que prefiere no hacer caso a las informaciones de los tabloides sobre su estilo de vida porque no quiere que ello le desvíe de su auténtico objetivo: el "sueño" de estar y brillar en el Mundial.

El jugador de 23 años del Manchester City, que según las especulaciones de la prensa podría salir del once de Inglaterra para el duelo ante Panamá el domingo, ha sido frecuentemente un objetivo prioritario de los tabloides, que publican artículos sobre su forma de vida.

Incluso un tatuaje de un arma en una de sus piernas ha motivado que algunos comentaristas hayan pedido su exclusión del plantel, aunque él se apresuró a aclarar que no apoya la violencia y que es un homenaje a su padre, que murió por un disparo en Jamaica, cuando Sterling tenía apenas dos años.

"Si creces de la misma forma que yo he crecido, no escuchas lo que algunos tabloides dicen sobre ti. Sólo quieren robarte la alegría. Sólo quieren que te hundas. Inglaterra es un lugar en el que un pícaro como yo, que viene de la nada, puede vivir su sueño", afirmó el jugador.

Raheem Sterling se reencontró con su madre en Inglaterra con 5 años, después de haber crecido en sus primeros años con su abuela y su hermana mayor en Kingston.

Inglaterra empezó en Rusia-2018 ganando 2-1 a Túnez y frente a Panamá buscará asegurar su presencia en los octavos de final.

pi/dr/psr