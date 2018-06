Violadas en grupo en el noreste de India cinco trabajadoras de una ONG apoyada por misioneros cristianos

22/06/2018 - 17:34

Un total de cinco trabajadoras de una organización no gubernamental india fueron violadas en grupo el martes en la localidad de Kochang, ubicada en el estado de Jharjand (noreste), según ha confirmado la Policía del país.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Las mujeres, integrantes de una ONG apoyada por misioneros cristianos, participaban en una campaña contra el tráfico de personas cuando fueron secuestradas por un grupo de hombres y llevadas en motocicleta a una zona boscosa cercana.

La subinspector general de la Policía del estado, AV Homkar, ha afirmado que los responsables son miembros del movimiento pazalgadi, una práctica adoptada en varias aldeas de la zona y que rechaza la autoridad del Gobierno central, según ha recogido el diario local 'The Hindustan Times'.

La Policía ha señalado que por el momento no se han producido detenciones, al tiempo que ha manifestado que la violación habría sido grabada con un teléfono móvil.

"Las supervivientes han afirmado que los acusados les amenazaron para que no volvieran a entrar en la zona sin su permiso para propagar la agenda del Gobierno", ha dicho, tal y como ha informado el diario 'The Times of India'.

"Las supervivientes han manifestado que sus colegas de sexo masculino fueron agredidos y obligados a beber su propia orina antes de ser encerrados en un coche. Los culpables llevaron luego a las supervivientes al bosque, las violaron y lo grabaron. Las supervivientes han dicho que fueron retenidas durante cuatro horas", ha puntualizado.

Hokmar ha indicado que todas las víctimas, mujeres y hombres, son adultos, si bien por el momento no han trascendido sus identidades.

Los casos de violaciones y violencia sexual continúan aumentando en India a pesar de la oleada de indignación tras la violación y asesinato de una chica en un autobús de Nueva Delhi en 2012.

Desde entonces se han endurecido las penas y desde mayo la violación de menores de doce años está penada con la muerte y se han ampliado las penas de cárcel para las violaciones de niñas y mujeres tras el escándalo de la violación de una niña musulmana en Cachemira.

Las cifras no han dejado de aumentar desde 2016, cuando se registraron unos 40.000 casos de violación. Se cree que hay muchos más casos que no se denuncian y las estadísticas revelan que el 40 por ciento de los casos conocidos son de violaciones a menores.