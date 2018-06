Sampaoli, el capitán que perdió el rumbo

AFP 22/06/2018 - 19:16

Jorge Sampaoli revolucionó su esquema táctico ante Croacia para "potenciar" a Lionel Messi. Varió la defensa y transformó el dibujo pero 'La Pulga' estuvo más desaparecida que nunca. Argentina cayó 3-0 y se complicó su continuidad en el Mundial. El capitán del barco albiceleste perdió el rumbo del equipo pero aún tiene un encuentro, ante Nigeria, para encontrar el norte.

"Como conductores, no encontramos el mejor equipo para que acompañe a Messi (...) Nos faltó dominio posicional en el campo y variante de juego para generar más situaciones", valoró el DT tras la contienda.

Del 4-3-3 del primer día frente a Islandia, donde la Albiceleste decepcionó con un empate 1-1 en su estreno en el Grupo D del Mundial, Sampaoli cambió a una suerte de 3-4-3, con Enzo Pérez como acompañante de Javier Mascherano y Marcos Acuña y Eduardo Salvio en las alas.

"Nosotros trabajamos todo el tiempo para llevarle la pelota a Leo, pero también el rival trabaja para que no le llegue", señaló Sampaoli.

- Menos balones que Caballero -

Con este esquema, Messi jugó uno de los peores partidos que se le recuerdan. Su primera intervención llegó a los 11 minutos... y ni siquiera llegó a conectar con el balón.

En la primera mitad 'Leo' apareció menos que Willy Caballero. El arquero completó 12 pases en los primeros 45 minutos. Messi repartió once. El portero tocó la pelota 20 veces. Messi 11. Números que ponen de manifiesto el fallido plan del seleccionador albiceleste, cuyo cambio de rumbo fue tan extremo que sus futbolistas no encontraron la brújula.

La defensa de tres naufragó. Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado y Nicolás Tagliafico se vieron desbordados en cada acometida croata. Ivan Perisic y Mario Mandzukic se movieron a la espalda de los centrocampistas y los zagueros, perdidos, fueron superados constantemente.

Tampoco funcionó la medular. Javier Mascherano, que hizo carrera en el Barcelona como defensa, ya no llega a cubrir los mismos espacios que lo convirtieron en uno de los mejores tapones del mundo. A sus 34 años, se vio desbordado y a su lado, Enzo Pérez, que pasó de no estar convocado a ser titular, no fue la solución.

Cristian Pavón sí lo parecía antes del encuentro. El equipo trabajó con él como acompañante de Messi y de Sergio Agüero durante la semana pero, a última hora, Sampaoli dio un golpe de timón, y dejó al extremo de Boca en el banco.

- Un mazazo irremontable -

Con el primer gol croata, tras un error garrafal de Willy Caballero, los cambios del técnico llamaron la atención.

"Después de la desgracia del primer gol nos costó mucho y se quebró el partido emocionalmente, ahí no tuvimos argumentos futbolísticos par modificar la historia", admitió el timonel.

El primero en salir fue Agüero, quien mayor peligro había llevado al arco rival, por Gonzalo Higuaín.

"Que diga lo que quiera", sentenció enfadado el "Kun" en zona mixta sobre una presunta frase que había dicho su entrenador acerca de que el proyecto "fracasó".

Argentina, que no había dominado el choque en ningún momento, vació a continuación su centro del campo para reforzar el ataque.

Así, Salvio dejó el campo por Pavón y Enzo Pérez se marchó y entró Paulo Dybala. A partir de ahí, un Messi desaparecido no volvió a conectar con la pelota, el equipo se partió y recibió dos tantos más, que dejaron a la Albiceleste al borde de la eliminación.

Sin embargo, Nigeria le hizo un favor a los sudamericanos este viernes al derrotar 2-0 a Islandia, dándoles de nuevo las riendas de su propio destino en la competición.

Sampaoli aún tiene una travesía más para mantener a Argentina en el mapa del Mundial pero, para poder llegar a buen puerto, tendrá que recuperar contrarreloj a su tripulación y atenerse a un plan que haga feliz y "potencie" a su capitán, a la deriva durante los dos encuentros del campeonato.

prz/ma