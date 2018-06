Australia reclama al veterano Cahill ante Perú

AFP 22/06/2018 - 19:51

¡Es hora de Tim! El seleccionador de Australia, Bert van Marwijk, soporta una creciente presión en el país para darle minutos a su histórico delantero, Tim Cahill, en el último partido decisivo de los 'Socceroos' en el Mundial de 2018.

Los oceánicos aún pueden aspirar a clasificarse para la ronda de octavos de final por balance goleador, si vencen a Perú el martes y Dinamarca pierde al mismo tiempo contra Francia.

Y Australia ya ha designado a su héroe para acometer la hazaña: Cahill, el máximo anotador de la selección (50 goles en 106 internacionalidades) que vio los primeros dos juegos desde el banquillo.

"Van Marwijk continúa despreciando inexplicablemente al mejor jugador de la historia de Australia, y su máximo anotador", escribió el Sydney Daily Telegraph. El entorno "empuja" para alinear a Cahill con el joven Daniel Arzani contra los Incas.

"¿El entrenador de los 'Socceroos', sabe qué aspecto tiene Tim Cahill?", preguntó en Twitter el ex delantero de los 'Wallabies', Lote Tuqiri, uniéndose a los muchos mensajes de las redes sociales que piden la titularidad del veterano de 38 años.

"No estoy seguro de qué pasará el martes", dijo el defensor Mark Milligan este viernes. "Pero sé que si llaman a Timmy, estará más que listo. No es una decisión nuestra, nos apoyamos mutuamente, sabemos lo que hará cuando tenga oportunidad, pero no nos corresponde a nosotros decidir".

Cahill anotó un gol en la última victoria mundialista de los 'Socceroos', en 2010 contra Serbia (2-1).

Si llegara a anotar en Rusia, se uniría al muy selecto club de jugadores en haber marcado en cuatro Mundiales consecutivos, junto a Pelé y Cristiano Ronaldo.

"Estoy seguro de que está frustrado por no haber tenido la oportunidad, pero la ayuda que brinda a los jugadores es increíble", dijo Milligan.

