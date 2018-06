Al Assad asegura que las negociaciones entre Siria y EEUU en estos momentos serían "una pérdida de tiempo"

22/06/2018 - 23:51

El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha asegurado este viernes que las negociaciones entre Damasco y Washington en estos momentos serían "una pérdida de tiempo" y ha recalcado que "no llevarían a nada".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"(Estados Unidos) te dice lo que quieres escuchar y luego hace lo contrario. La situación se ha agravado con (el presidente, Donald) Trump, que es el vivo ejemplo de esto", ha manifestado durante una entrevista a la cadena de televisión rusa NTV.

"No es que no queramos hablar con los estadounidenses sólo por ser estadounidenses. Estamos preparados para cualquier conversación que vaya a tener resultados, pero no creemos que la política estadounidense vaya a cambiar en un futuro próximo", ha explicado.

Las declaraciones de Al Assad han llegado en un momento en el que Estados Unidos ha advertido a Damasco de las posibles repercusiones de su ofensiva contra las zonas controladas por los rebeldes en el sur del país.

El conflicto ha avanzado hacia esta parte del país desde que Al Assad, con ayuda crítica de sus aliados respaldados por Rusia e Irán, terminó con los últimos reductos de territorio controlados por los rebeldes cerca de Damasco y la ciudad de Homs.

Aunque ha prometido recuperar el área, una campaña militar para conseguirlo podría complicarse por intereses de Jordania e Israel, aliados de Estados Unidos, que están alarmados por el papel que Irán juega en Siria.

El jueves, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, expresó la profunda preocupación" por las operaciones y acusó a Damasco de "violar" la 'zona segura' pactada en el área.

"Estados Unidos sigue advirtiendo tanto al Gobierno ruso como al régimen de Al Assad de las graves repercusiones de estas violaciones y reclama que Rusia contenta a las fuerzas favorables al régimen de nuevas acciones en esta zona", dijo.

Asimismo, manifestó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, resaltó durante la conversación que mantuvo el fin de semana con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, "lo esencial de un respeto mutuo a esta acuerdo y lo inaceptable de cualquier actividad unilateral por parte del régimen de Al Assad o de Rusia".

"Estados Unidos espera que todas las partes respeten el alto el fuego, protejan a la población civil y eviten ampliar el conflicto. Seguimos comprometidos con el mantenimiento de la estabilidad en la 'zona segura' en el suroeste y del alto el fuego", zanjó.

El Gobierno estadounidense ya advirtió la semana pasada de que responderá de forma "firme" a cualquier violación de la tregua por parte del Gobierno de Siria en la zona de distensión acordada en esta zona del país.

De esta forma, el Departamento de Estado instó al Gobierno ruso a utilizar su influencia militar y diplomática sobre las autoridades sirias para frenar los ataques y asegurar que se mantiene la tregua y no se producen ofensivas en la región.

Las autoridades estadounidenses destacaron que el acuerdo de alto el fuego y la delimitación de la zona de distensión tiene como objetivo lograr una disminución de la violencia, salvar vidas y crear condiciones para el retorno seguro de los desplazados a sus hogares.