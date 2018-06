"Pocos países tienen tanta pasión por su equipo", dice Juan Carlos Osorio

AFP 23/06/2018 - 19:26

Satisfecho de la actuación de sus jugadores, tras ganar 2-1 a Corea del Sur, el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio señaló que "pocos países tienen tanta pasión por su equipo", después de que el Rostov Arena se tiñera de verde.

"Jugamos muy bien, a veces contra equipos que tienen menos historia que los más grandes, podemos tener la tendencia a dormirnos en los laureles, perder un poco la concentración. Nos aplicamos y comenzamos muy bien. Pero luego concedimos algunas oportunidades y en su gol no fuimos a buscar a Son lo suficientemente alto", analizó Osorio.

"Pero es una victoria merecida, en el plano individual hicimos muy buenas cosas. Estamos muy contentos y lo compartimos con todo México. Pero tenemos que volver al trabajo. La diferencia se hace en el esfuerzo colectivo, creo que podemos controlar mejor el juego", añadió.

"No podemos permitir a un adversario disparar a la distancia que Son lo ha hecho hoy", subrayó sobre el gol en el descuento de Son Heung-min, que acercó al equipo coreano.

Como en cada una de sus comparecencias, Osorio tuvo que hablar de las críticas que ha recibido durante mucho tiempo. En dos partidos ha logrado borrarlas y en el Rostov Arena se coreó su nombre.

"Se lo agradezco, esto da fuerza y es emocionante ver cómo los mexicanos están detrás de su equipo. Lo hemos visto durante el himno. Me ha emocionado, imagino lo que será para los jugadores. Pocos países tienen tanta pasión por su equipo", dijo.

"Pero el fútbol es siempre subjetivo, las opiniones son diversas y cambiantes, sujetas al resultado. Debemos continuar trabajando, nuestra humildad debe permanecer intacta y vamos a intentar ir lo más lejos posible", añadió.

A Osorio también le preguntaron por las numerosas faltas cometidas por los jugadores coreanos.

"Normalmente no me gusta hablar del árbitro. Pero es algo que me preocupa, pienso que los árbitros mirarán todo eso y sacarán conclusiones. Hubo 24 faltas contra nosotros, es fácil analizar y ver sobre quién fueron cometidas. Por el bien del fútbol y de los jugadores talentosos, espero que tomen sus responsabilidades", dijo.

stt/pm/ma