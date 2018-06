El francés Tolisso quiere evitar "ser segundo del grupo" para escapar de Croacia

AFP 24/06/2018 - 11:19

"No hay que terminar segundos sobre todo para no encontrarse con Croacia" en los octavos de final, subrayó este domingo el centrocampista francés Corentin Tolisso, a dos días del encuentro de los Bleus contra Dinamarca, por la tercera y última jornada del Grupo C del Mundial-2018.

Francia ya se clasificó a la segunda ronda, pero debe definir si lo hace como primero o segundo de la llave. Su rival en Moscú será Dinamarca, que aún no selló su boleto pero también puede quedar como primero si gana en el estadio Luzhniki el martes.

Por eso, los franceses deben salir concentrados para conservar sus planes de avanzar como primeros de llave y evitar al potencial rival de mayor calibre en el primer cruce de eliminación directa.

"Pienso que por lo visto hasta ahora, Croacia sobresale en esa llave (D, el del cruce con Francia en octavos). Entonces, sobre todo no hay que terminar segundos del grupo para no encontrarnos con Croacia" en octavos, afirmó el centrocampista este domingo en conferencia de prensa.

"Nigeria, Islandia o Argentina, son todos buenos equipos. Después, sabemos muy bien que los argentinos tienen individualidades muy fuertes, principalmente Lionel Messi. En un partido nunca se sabe lo que puede pasar. Pero sí sabemos que los octavos de final van a ser complicados, contra cualquier adversario", señaló el volante del Bayern Múnich.

