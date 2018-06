Pogba defiende a Griezmann: "¡No toquen a mi Grizou!"

AFP 24/06/2018 - 11:55

"¡No toquen a mi Grizou!", exclamó relajado y sonriente el mediocampista francés Paul Pogba, este domingo al ser preguntado por los dos primeros partidos sin gran brillo de su compañero Antoine Griezmann en el Mundial-2018.

Pogba aclaró que Griezmann no ha llegado con problemas físicos al torneo: "Se equivocan. Grizou está muy bien, muy contento, siempre en forma. Lucha por el equipo. No deja de ser el mismo Grizou porque no haya marcado en el último partido", dijo el jugador del Manchester United.

Griezmann tuvo un gran año con el Atlético de Madrid, al que guió al título en la Europa League, y no despejó hasta dos días antes del torneo su continuidad en el equipo rojiblanco el próximo curso, después de meses de especulaciones en la prensa por el interés del Barcelona.

"Ya se lo dije antes del Mundial, ¡no toquen a mi Grizou! ¡Se han olvidado de la Eurocopa!", recordó, aludiendo al torneo continental de Francia-2016, en el que Griezmann fue de menos a más.

"El Mundial no está terminado, todavía quedan partidos. Él hace un trabajo defensivo intenso. Contra Perú fuimos un bloque. Grizou tiene sus cualidades, las conocen, así que no toquen a mi Grizou", insistió Pogba.

Preguntado por la televisión TF1, Griezmann admitió que es consciente de que puede "hacerlo mejor" en esta Copa del Mundo.

"Voy a mejorar y estoy seguro de que el nivel que todos esperan de mí va a venir muy rápido", afirmó el jugador de 27 años.

Griezmann tuvo un partido discreto en el debut ante Australia (2-1), ante la que marcó de penal, y tampoco destacó en la victoria 1-0 sobre Perú en el segundo partido.

Francia está matemáticamente clasificada para los octavos de final y el martes ante los daneses buscará el liderato del Grupo C.

adc-ybl-ama/dr/psr