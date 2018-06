El checo Berdych causa baja en Wimbledon por problemas de espalda

AFP 24/06/2018 - 12:29

El tenista checo Tomas Berdych anunció este domingo a través de un comunicado que causa baja en el torneo de Wimbledon, que empieza el 2 de julio, debido a persistentes dolores en la espalda.

"Con una gran decepción me veo obligado a causar baja en Wimbledon", explicó el jugador número 19 del ranking mundial en el comunicado publicado en su cuenta de Twitter. "Hace varios meses que sufro dolores en la espalda" y "desafortunadamente la situación no ha mejorado y todos mis intentos para estar preparado en la temporada de hierba no han sido sufucientes".

"Tenía ganas de participar en Wimbledon, torneo del que guardo formidables recuerdos, pero por respeto a los otros jugadores y al torneo (...) he tenido que tomar esta difícil decisión para darle a mi espalda descanso y los tratamientos necesarios durante las próximas semanas", añadió Berdych, de 32 años.

El jugador no precisó la fecha de su regreso al circuito, declarando solamente que espera reaparecer "más fuerte y lo mejor posible rápidamente".

