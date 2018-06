"Queremos que se quede", Perú es un clamor para la continuidad de Gareca

AFP 24/06/2018 - 14:25

"El grupo tiene la misma opinión del país. Queremos que se quede", señala Edison 'Orejas' Flores sobre la continuidad de Ricardo Gareca como seleccionador, a un partido de que finalice su vinculación con la Federación Peruana y cuando se multiplican los rumores en el país andino sobre su posible llegada a la Albiceleste.

'No te vayas Tigre', tituló en portada el sábado el diario deportivo peruano Líbero, con un retrato del argentino sonriendo. '¡Operación Tigre!', agregó Depor, también dedicando su primera página al técnico.

- 'Nos ha ayudado mucho' -

El martes en Sochi ante Australia Gareca pondrá fin a su vinculación con la selección, que inició en marzo de 2015 y que en un principio duraba hasta la finalización de las eliminatorias sudamericanas. El pase al Mundial, tras 36 años de ausencia, le dio una prolongación automática hasta el final del torneo.

Con Perú eliminada tras dos derrotas por 1-0 ante Dinamarca y Australia, la situación del argentino se ha colocado en el primer plano.

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), intentó cerrar cualquier especulación el viernes.

"Es muy difícil hablar porque Ricardo no toca para nada ese tema y yo lo respeto mucho. No se ha conversado. Todos, yo particularmente, queremos que se quede incluso cuando en las eliminatorias no nos iba bien. Respetará su contrato y la federación va a conversar con él. Yo particularmente no tengo ningún plan B", señaló con claridad.

Entre los jugadores la opinión es la misma. Gareca recogió a un grupo en horas bajas y lo impulsó hasta clasificar para el gran torneo dejando fuera a Chile y su 'generación dorada', actual doble campeón de la Copa América.

El 'Tigre', de 60 años, encontró oro en un fútbol que había perdido el paso con las potencias del continente. Más allá de las estrellas internacionales Jefferson Farfán, Paolo Guerrero o el defenestrado Claudio Pizarro, dio con una generación de chicos humildes y dispuestos a aprender que se abrió paso en la durísima clasificación sudamericana.

Uno de ellos es Edison Flores, de 24 años: "El grupo tiene la misma opinión del país. Queremos que se quede. Es la sensación del plantel. Pero esa decisión no depende de nosotros. Depende de otras personas".

"Nos gustaría que se quede. Nos ha ayudado mucho. La verdad que el grupo está contento con él. Cuando el grupo está contento y conforme con alguien, espera su continuidad", añadió este domingo Anderson Santamaría, de 26.

- 'Me preparé para dirigir a Argentina' -

Gareca, delantero que pasó por Boca Juniors y River antes de convertirse en figura en Colombia con el América de Cali en los 80, tiene dos décadas de experiencia internacional como técnico, pero el reconocimiento internacional le ha llegado con Perú.

Como jugador disputó 20 partidos como internacional y marcó 5 goles. Fue clave, precisamente con un gol ante Perú, en la clasificación de la Albiceleste para el Mundial de 1986, pero Carlos Bilardo no le incluyó en la lista encabezada por Diego Maradona que levantó la Copa en el Estadio Azteca.

Más de 30 años después, en Sudamérica se escuchan rumores sobre la posibilidad de que el 'Tigre' releve a Jorge Sampaoli, diana de las críticas después de que la Albiceleste esté al borde de la eliminación en el Mundial al sumar un empate ante Islandia (1-1) y una derrota ante Croacia (3-0).

Gareca dejó claro hace unos meses en una entrevista con Clarín que no le faltará disposición si un día es llamado por Argentina.

"Es algo que determinará el destino o la coincidencia. Me preparé para dirigir a la selección argentina, en los últimos tiempos me preparé para cualquier tipo de desafío", respondió sobre esta posibilidad.

Gareca abre las puertas y la partida la debe jugar a corto, medio o largo plazo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Mientras tanto, otro país, Perú, ha recuperado la ilusión por su selección gracias al 'Tigre'.

pm/psr