Panamá frenó la catástrofe tras un primer tiempo "tenebroso", dijo 'Bolillo' Gómez

AFP 24/06/2018 - 16:03

El entrenador de Panamá, el colombiano Hernán Darío Gómez, dijo este domingo que su equipo logró frenar la catástrofe después de un primer tiempo "tenebroso" de Inglaterra (5-0) y se va del Mundial con un 6-1 en contra ante un equipo "lindísimo".

Con gesto sereno, 'Bolillo' Gómez resaltó la falta de experiencia en sus hombres, debutantes absolutos en la Copa.

"Por momentos Panamá logró evitar la catástrofe más grande, porque tuvo el balón al pie y nunca se desordenó ya que al paso que íbamos podrían haber sido más goles", advirtió el DT en rueda de prensa tras quedar fuera de Rusia-2018.

El primer tiempo "era muy tenebroso con un 5-0. Hablé (a los jugadores) en el descanso: (ese resultado momentáneo) es miedoso. No vamos a buscar el empate, no vamos a reducir la distancia, vamos a que no sea más difícil el partido", confesó el timonel.

Pese a la dura caída, Gómez mostró orgullo por el primer tanto de Panamá en la historia de los Mundiales convertido por el veterano Felipe Baloy.

Sin embargo, advirtió que el fútbol panameño necesita cambiar en organización y en aspectos futbolísticos para mejorar.

"Vinimos muy vírgenes, muy seismesinos de un embarazo de nueve meses a un Mundial, pero clasificamos (a Rusia-2018) y hay que celebrarlo", concluyó.

Panamá jugará su último partido en el Grupo G ante Túnez, mientras que Inglaterra y Bélgica definirán el orden de clasificados del grupo de cara a los octavos de final.

