Renard ve "injusta" la eliminación de Marruecos en el Mundial

AFP 24/06/2018 - 16:10

El seleccionador de Marruecos, el francés Hervé Renard, consideró este domingo una "injusticia" que los 'Leones del Atlas' estén ya eliminados en el Mundial de Rusia, poniendo el acento en los errores arbitrales.

"Para nosotros es una injusticia estar ya eliminados", dijo Renard en la rueda de prensa previa al partido de la última fecha del Grupo B mundialista el lunes contra la 'Roja'.

Renard se quejó de que en la derrota frente Portugal por 1-0, en la segunda fecha, hubo una falta de Pepe previa al gol de Cristiano Ronaldo, y luego una mano del mismo defensor que no fue señalada como penal, cuando es "exactamente igual a la acción que tuvo Australia y se le dio un penal con el que empató con Dinamarca".

"Es una injusticia total teniendo en cuenta el fútbol que hemos hecho, la calidad del juego que los jugadores han sabido hacer", afirmó el técnico francés, para el que pese a todo "salimos con un orgullo enorme" de ese partido.

Renard tiene claro que frente a España "lo más difícil es afrontar este tipo de partidos sabiendo que después hacemos las maletas", por lo que ve en la actitud mental el mayor reto a superar.

"Ahora hay que ser grandes profesionales y más porque nos enfrentamos a un equipo que si no estamos al 100% psicológicamente será muy difícil", aseguró Renard.

"Voy a jugar este último partido como si estuviera en juego la clasificación, mi trabajo es ponerle todas las trabas posibles a España y hacer que los marroquíes se sientan orgullosos", advirtió el seleccionador del equipo magrebí.

Renard no ocultó que "a título personal diría que no he cumplido mi misión" después de una eliminación tan temprana, pero consideró que si volvieran a empezar el Mundial "no cambiaría gran cosa".

Marruecos, que perdió ante Irán (1-0) y Portugal (1-0), cierra el Grupo B, que encabezan España y Portugal empatados a cuatro puntos, mientras que Irán es tercero con tres puntos.

