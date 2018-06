El marroquí Ait Bennasser abandona Rusia lesionado en la rodilla

AFP 24/06/2018 - 16:29

El internacional marroquí Youssef Ait Bennasser, que "se lesionó en el entrenamiento la víspera del partido contra Portugal" el martes pasado ha abandonado Rusia para "someterse a unas pruebas médicas" a petición del AS Mónaco, anunció este domingo el seleccionador Hervé Renard.

"Fue sometido a unas pruebas, a una resonancia. Como no podía terminar la competición, su club, el AS Mónaco, le ha pedido que vuelva para hacer unos exámenes complementarios, esperando que la lesión no sea muy grave porque es en la rodilla", declaró.

"Obviamente, el jugador está preocupado y el club también lo está", añadió Hervé Renard, en la rueda de prensa previa al partido contra España el lunes, dentro de la tercera fecha del Grupo B mundialista en Kaliningrado (18h00 GMT).

Ait Bennasser, de 21 años, no ha jugado ni un minuto en el Mundial de Rusia. Cedido por el Mónaco al Caen la pasada temporada, ha vuelto al club monegasco con el que tiene contrato hasta 2021.

