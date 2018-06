Deschamps no cree que vaya a ser el último Mundial de Pogba

AFP 25/06/2018

El seleccionador francés, Didier Deschamps, dijo este lunes que no cree que el de Rusia-2018 vaya a ser "el último Mundial" de su mediocampista Paul Pogba, que había hablado el domingo sobre esa posibilidad.

"No creo que sea el último Mundial, teniendo en cuenta que tiene apenas 25 años y que en cuatro años tendrá 29. Es probable que juegue otros", dijo el técnico en la víspera del tercer partido de la fase de grupos de los Bleus, el martes contra Dinamarca.

Pogba había dicho el domingo que era "quizás" su "último Mundial", en una conferencia de prensa. "Soy realista. Nunca se sabe qué puede pasar mañana, puede que no me convoquen, o que me lesione, o que haya jugadores con más rendimiento que yo", afirmó.

Deschamps fue preguntado en su conferencia de prensa de este lunes por ello y dedicó buenas palabras al jugador del Manchester United.

"Ha tenido momentos más difíciles que otros. En mi relación con él siempre veo al mismo jugador. Evidentemente tiene más experiencia, aunque sólo tiene 25 años. Está bien mentalmente, está contento y está muy motivado", añadió el seleccionador.

Antes de su tercer y último partido de la fase de grupos, los Bleus están ya clasificados para los octavos de final, después de sus victorias sobre Australia (2-1) y Perú (1-0).

