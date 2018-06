Ahmed Musa, la "superáguila" que hizo su nido en Rusia

AFP 25/06/2018 - 14:55

"¡Ese es nuestro Musa!", son los comentarios que se escuchaban en la televisión rusa de parte de los hinchas del CSKA Moscú, emocionados tras el doblete que marcó el delantero ante Islandia (2-0), este líder de las 'Superáguilas', que ha construido su nido en Rusia antes de desplegar sus alas en el Mundial-2018.

Ahmed Musa se convirtió en el máximo artillero de la historia de Nigeria en Copa del Mundo, con un total de cuatro dianas, confirmando su chapa de ídolo dentro y fuera de su país.

El potente atacante nigeriano selló el triunfo de Nigeria en el segundo partido del torneo y puso a las Superáguilas en carrera para pasar a los octavos de final, algo que conseguirán si vencen a Argentina sin depender de otros resultados, el martes en San Petersburgo, en la tercera y última fecha del Grupo D.

Algunos ya lo apodan "Lionel Musa", especialmente algunos aficionados de la Albiceleste que todavía recuerdan aquel doblete que anotó en Brasil-2014, en un partido de fase de grupo que terminó con victoria de los sudamericanos por 3-2.

El martes, Musa tendrá su revancha precisamente contra el propio Leo Messi, con el boleto a octavos de final como premio mayor.

"Cada vez que jugué contra Argentina o contra Messi, como hace cuatro años en Brasil, he marcado dos goles. Cuando fui transferido al Leicester (inglés), enfrentamos al Barcelona, también estaba él en el terreno de juego y convertí dos tantos. Entonces, en el próximo partido, puedo marcar otra vez dos goles", confía con una sonrisa maliciosa el nigeriano, luego de su show ante los islandeses.

- Moscú, 'regreso a casa' -

"Pienso que marcar contra Argentina no es muy difícil para mí", apunta con cierta frescura el jugador de 25 años, sin importar el peso de la historia, ya que los rioplatenses han superado a las 'Águilas Verdes' las tres veces que se las cruzaron en Copa del Mundo (1994, 2006 y 2014).

Poco importa que la cita sea en San Petersburgo, base de los hinchas del archirrival Zenith, donde el público de todos modos estará alentando a su figurita del campeonato local.

La historia podría haberse escrito de otra manera. Musa llegó al CSKA en 2012 desde el campeonato holandés y le costó tiempo adaptarse a Rusia, donde al principio lo ponían de centrocampista.

Pero con más de 160 partidos y 53 goles, el nigeriano se transformó en la mascota del exclub del ejercito soviético.

El amor recíproco llevó a Musa a bautizar una de sus gasolineras en Nigeria con el nombre "Myca-7", el que lleva en el dorsal de su camiseta en escritura cirílica con los colores del gigante moscovita.

¿Cómo logró dar vuelta la situación? Gracias a la confianza de un hombre, Leonid Slutski, exseleccionador de Rusia (2015-2016). "Slutski es como un padre para mí. Siempre hablo de él, ha hecho de mí lo que soy hoy en día", le elogiaba el año pasado.

- Mundial con ayuda del CSKA -

"Es bueno contar con jugadores que tengan éxito en sus clubes, que son reconocidos, amados por el público ruso. Nos dimos cuenta de ello cuando lo hicimos entrar en noviembre en Krasnodar (victoria 4-2 ante Argentina en un amistoso), donde el público lo aplaudió", confiaba a la AFP su seleccionador Gernot Rohr antes del inicio de la competición.

Transferido al Leicester en 2016 por más de 20 millones de euros, Musa no logró imponerse en Inglaterra. Su lugar en la lista de 23 estuvo en peligro, pero en el invierno boreal pasado decidió dar un golpe de timón y regresar a préstamo al CSKA para relanzar su carrera con el objetivo de llamar la atención de Rohr.

El alemán finalmente lo convocó. "Gracias a Dios estoy de vuelta en casa", escribía en sus redes sociales cuando pisó Rusia.

"Si no hubiera vuelto al CSKA, no hubiera podido regresar a la selección para disputar la Copa del Mundo", reconoció Musa, ya con las garras afiladas para atacar al once de Jorge Sampaoli y amargar a un tal Lionel Messi.

