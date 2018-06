El técnico croata Dalic rechaza la etiqueta de favorito contra Dinamarca

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, rechazó este miércoles ponerse la etiqueta de favoritos del cruce de octavos de final del Mundial-2018 contra Dinamarca, reconociendo que su equipo se había ganado la "reputación" de selección a evitar durante la fase de grupos.

Croacia terminó en el primer puesto de la llave D al superar 2-0 a Nigeria, 3-0 a Argentina y 2-1 a Islandia, sellando una primera fase con puntaje perfecto.

"No hay favoritos en este tipo de partidos. Son los octavos de final, va a ser duro. Ninguna selección toma riesgos. Va a ser un duelo de estilos y el que logre imponer su estilo va a ganar", declaró Dalic en conferencia de prensa en la concentración croata de Roshchino, al norte de San Petersburgo.

"Creo que nos ganamos esa reputación (de equipo a evitar) con los nueve puntos, nuestros siete goles anotados y nuestra deferencia de goles de +6", apuntó el timonel de la Cuadriculada.

"Eso está bien para los libros de historia en Croacia, pero tenemos que confirmarlo contra Dinamarca. Si perdemos contra los daneses, nos preguntarán qué logramos. Y qué vamos a poder responder: 'Nada'", comentó Dalic.

"Nuestro primer objetivo era pasar la fase de grupos. Sabemos que podemos pasar la prueba de Dinamarca, ese será nuestro momento de la verdad. Sabemos que lo hemos hecho bien hasta ahora, pero no querrá decir nada si no logramos saltar el obstáculo de Dinamarca", estimó el DT, señalando que todavía no habían "analizado a su rival, pero tenemos tres días para hacerlo y encontrar las fallas que tienen", dijo el técnico.

Croacia choca con los daneses el domingo (18h00 GMT) en Nizhni Nóvgorod, por un boleto a los cuartos de final de Rusia-2018.

