"No hay remedio sobre la Tierra para detener a Messi", dice Kimpembe

AFP 27/06/2018 - 18:32

"No creo que alguien sobre esta Tierra puede encontrar el remedio para detener a (Lionel) Messi", estimó este miércoles el defensor francés Presnel Kimpembe al respecto del astro argentino, al que deberá enfrentar el sábado por los octavos de final del Mundial-2018.

"Es Messi, pararlo solo, no lo creo, va a ser un trabajo más colectivo. La cita será el sábado a las 17h00 (hora local, 12h00 GMT en Kazán)", advirtió el jugador del París SG, quien había rodeado bien a la "Pulga" en la victoria de su club en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2016-2017 (4-0).

"Messi, me genera muchos recuerdos, principalmente el partido frente al Barcelona. Ahora ese partido (del PSG), ha quedado lejos. Sabemos que el partido contra Argentina no va a ser fácil. Les tocaron el orgullo (con un debut muy difícil en el torneo), por lo que sabemos que va a ser un partido muy complicado", explicó Kimpembe, quien se declaró "decepcionado" por el flojo nivel de Francia contra Dinamarca (0-0) en el cierre del Grupo C.

"Nos hubiera gustado hacer un juego más bonito, marcar goles. Nos vamos a tener que despertar un poco más para mostrar un poco más de nuestro juego, pero tampoco tenemos que escupir hacia el cielo", señaló el jugador.

