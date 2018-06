Los peruanos quieren retener a Gareca y buscar revancha en Catar-2022

AFP 27/06/2018 - 20:27

Los dirigentes, jugadores y aficionados peruanos buscan retener al técnico argentino Ricardo Gareca, a pesar de la rápida eliminación de su selección en el Mundial de Rusia-2018, y buscar la revancha en Catar-2022.

Tras terminar el contrato del 'Tigre' Gareca, con el fin de la participación inca en Rusia el martes, el técnico y la federación peruana deben ahora acordar si lo renuevan o no.

"La decisión tendrá que ver con un montón de cuestiones, (hay que) tomar el tiempo prudencial como para pensar, para enfriarse", dijo Gareca tras el triunfo 2-0 ante Australia en Sochi el martes.

El presidente de la Federación, Edwin Oviedo, había adelantado el mes pasado que la continuidad del técnico sería analizada después del Mundial, pero los aficionados peruanos no tienen tanta paciencia, por lo que lanzaron campañas, en las calles y en las redes sociales, para que Gareca no se vaya.

"Quiero decirle al señor Gareca que se quede porque tiene una revancha en Catar 2022", declaró al Canal N un aficionado en la Plaza de Armas de Lima, celebrando el triunfo ante Australia.

En Facebook, un grupo de hinchas convocó a una marcha para el 21 de julio hacia la Villa Deportiva de Lima, sede de la Federación, destinada a conseguir que "Gareca se quede".

En la ciudad de Huacho, al norte de Lima, decenas de bulliciosos hinchas, que coreaban "no se va, no se va, no se va", marcharon el martes para exigir la permanencia del técnico, alzando pancartas que decían "Gareca es peruano" y "Gareca nos encontrarás en Catar 2022".

- El 99% aprueba su gestión -

Gareca clasificó a la selección inca a un Mundial tras 36 años de ausencia y le devolvió una identidad de juego para competir ante cualquier rival. Las cifras avalan su campaña: 21 partidos ganados, 12 empatados y 13 perdidos.

Aunque en Rusia su equipo quedó eliminado tempranamente al caer 1-0 ante Dinamarca y Francia, no disminuyó el apoyo popular a Gareca.

El 'Tigre' goza de niveles de popularidad celestiales, pues un 99% de peruanos aprueba su labor, según una encuesta de Ipsos, cifra que envidian todos los políticos peruanos, incluido el presidente Martín Vizcarra, que en sus primeros cien días de gestión tiene apenas un 37% de aprobación.

- "Sin plan B" -

Gareca, de 60 años, dejó entrever que la posible renovación de su contrato depende de la continuidad de Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la Federación. El exinternacional peruano fue quien lo convenció para que asumiera las riendas de la selección en marzo de 2015.

Oblitas "es una persona muy importante dentro de lo que yo pueda llegar a decidir", sostuvo el técnico, cuyo salario mensual bordeaba los 70.000 dólares, según la prensa local.

"No hemos hablado de plazos para su respuesta", dijo por su parte Oblitas al diario Líbero.

"Son altas las probabilidades que continúe con nosotros", agregó Oblitas, afirmando que la Federación carece de otro candidato. "No tenemos plan B, Ricardo es la prioridad y punto".

El comentarista deportivo Diego Rebagliati dijo que la Federación debe conseguir que Gareca siga a fin de "consolidar un proceso de ocho años como Uruguay, que lleva cuatro mundiales con (Oscar) Washington Tabárez o Colombia, que cuenta dos con el argentino José Néstor Pékerman".

El delantero Paolo Guerrero (Flamengo de Brasil) dijo que los seleccionados están "felices" con su técnico: "todo el mundo quiere al 'profe', los jugadores estamos muy felices con él, esperemos que pueda tomar la mejor decisión y quedarse con nosotros".

El mediocampista Christian Cueva (Sao Paulo de Brasil), que marró un penal ante Dinamarca, también pidió la continuidad del 'Tigre'.

"En general el grupo quiere que se quede, particularmente pienso que se tiene que quedar. Pienso que la Federación tiene que hacer el esfuerzo de poder seguir con ese proyecto que él comenzó", dijo Cueva a la radio RPP.

