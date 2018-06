Maradona cree que Rusia-2018 aún puede ser el Mundial de Messi

AFP 30/06/2018 - 8:36

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona se mostró convencido de que Rusia-2018 todavía puede "ser el Mundial de Messi", en una entrevista que publica este sábado el diario Marca.

"Sí, claro, lo puede ser", contesta Maradona a la pregunta de si puede ser el Mundial de Messi, porque "esto recién empieza ahora, está en pañales. Ahora es cuando nos empezamos a jugar el mano a mano".

"Como dijo Ronaldo en mi programa, ya no se puede replegar nadie, los equipos tienen que atacar. Si no, como máximo, vas a los penales. Si sólo te defiendes, te acaban ganando normalmente", aseguró el exastro argentino.

Maradona, que asegura que tenerle "mucho respeto a Francia", el rival de Argentina este sábado en octavos de final, rechaza que la 'Albiceleste' esté en 'modo autogestión' tras las convulsa fase de grupos que atravesó la selección argentina.

Unas imágenes del seleccionador Jorge Sampaoli hablando con Messi incluso llevaron a la prensa a especular con la posibilidad de si el técnico le estaba preguntando si metía en el campo a Sergio Agüero durante la agónica victoria contra Nigeria 2-1.

"Yo creo que eso no es posible. Si sucediera eso, directamente es mejor no tener técnico... Para eso, que cualquier dirigente convoque a las jugadores y las selecciones", consideró.

"Me parece una barbaridad, en fin. No tener un líder que te marque ciertas cosas no sería bueno. Aunque también hay que confiar en los jugadores experimentados, pero incluso ellos necesitan que el técnico les diga algo, les marque el camino", afirmó Maradona.

Maradona, que no esconde que le gustaría ver una final Argentina-España aunque "queda mucho camino", consideró que Fernando Hierro puede hacer una buena labor como técnico de la 'Roja'.

"Le mandé un mensaje a Fernando, que para mí fue un monstruo como jugador (...) En el mensaje le dije que no importa la experiencia, sino la capacidad de cada uno. Y él la tiene", dijo Maradona a Marca.

