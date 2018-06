"Jugaremos contra Rusia como si fuera Brasil", señala David Silva

AFP 30/06/2018 - 16:33

"Jugaremos contra Rusia como si fuera Brasil", señaló el mediapunta español David Silva, este sábado en la víspera de enfrentarse al equipo anfitrión en los octavos de final del Mundial en Moscú.

"Cuando pasas en un Mundial cualquier rival es complicado, también en la fase de grupos, como hemos visto. Jugaremos contra Rusia como si fuera Brasil", señaló el jugador del Mánchester City.

Silva insistió durante sus respuestas en la dificultad que tiene España para atacar equipos que se limitan a defenderse.

"Son defensas complicadas, meten mucha gente atrás. A veces los once. Contra nosotros todos los equipos cambian. Así es más difícil brillar. Debemos jugar rápido, puede que sea la clave", analizó Silva.

El jugador de 32 años, pieza clave en el ciclo victorioso de la Roja (Eurocopas 2008-2012 y Mundial 2010), no cree que su equipo deba variar el estilo de juego.

"Lo que nos ha llevado a los éxitos es tener el balón. Luego cada partido te pide cosas diferentes, tenemos que saber leerlo. Influyen muchas cosas. La filosofía que tenemos es la adecuada, nos ha llevado a ganar", dijo.

Silva también respondió sobre las críticas que ha recibido, junto con Andrés Iniesta, por sus actuaciones en los partidos de la primera fase.

"Llevo tanto tiempo aquí (12 años), que no me importa, las críticas siempre están ahí. Ahora nos toca a nosotros, antes fueron otros. No lo podemos controlar", señaló.

"Somos profesionales y tenemos que dedicarnos a jugar, intentar hacerlo bien y cambiar las críticas. A veces no son justas, pero estamos acostumbrados", continuó.

Finalmente el jugador, titular en los tres partidos de la primera fase, habló de lo que debe mejorar España para acceder a cuartos.

"Ha sido un grupo muy complicado y hay que minimizar errores. En partidos tan difíciles no se pueden regalar goles con fallos, tenemos que estar concentrados, a la mínima te vas para casa", concluyó.

pm/psr