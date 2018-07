Murray confirma que estará en Wimbledon, pero irá "día a día"

AFP 30/06/2018 - 20:57

El escocés Andy Murray, de regreso después de casi un año de ausencia por una operación en la cadera, anunció este sábado que estará en Wimbledon la próxima semana, pero se mostró muy prudente respecto a su estado de forma, afirmando que se lo tomará "día a día".

Preguntado sobre su posible participación en Wimbledon este sábado en una conferencia de prensa, el doble ganador del torneo en 2013 y 2016 respondió: "Sí, salvo que en los próximos días me despertase y no me sintiese bien. Debo ir día a día".

"Evidentemente Wimbledon es especial para mí por numerosas razones. Es un poco raro llegar así al torneo este año", prosiguió.

Murray, de 31 años, cayó en cuartos de final ante el estadounidense Sam Querrey el año pasado en Wimbledon, ya lesionado en la cadera. Operado en enero, regresó a la competición el 18 de junio en el puesto 156 del mundo.

En Queen's perdió en su estreno ante el australiano Nick Kyrgios. En Eastbourne eliminó el lunes al suizo Stan Wawrinka pero perdió en segunda ronda ante su compatriota Kyle Edmund.

Murray se medirá en primera ronda de Wimbledon con el francés Benoît Paire.

