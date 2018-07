El abogado personal de Trump dice que no aceptará que le desacrediten y que solo es leal a su familia y a EEUU

2/07/2018 - 15:44

Michael Cohen, el abogado personal durante los últimos años del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que no va a aceptar que nadie le desacredite y le convierta en el "villano" de la historia, al tiempo que ha dejado claro que su "lealtad principal" se centra en su propia familia y en Estados Unidos.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Mi mujer, mi hija y mi hijo son los que tienen mi lealtad principal y siempre la tendrán", ha afirmado Cohen, en una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC News. Este mensaje contrasta con anteriores pronunciamientos de Cohen, quien ha llegado a asegurar que siempre sería leal al mandatario norteamericano. "Pongo a mi familia y a mi país primero", ha declarado en la entrevista difundida este lunes.

Cohen se ha mostrado dispuesto a cooperar con la investigación del fiscal especial Robert Mueller, encargado de las indagaciones sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales, y con los fiscales federales del distrito sur de Nueva York.

Durante la entrevista, Cohen no ha elogiado al presidente norteamericano y se ha mostrado en desacuerdo con sus críticas a las investigaciones federales. Preguntado sobre qué haría si los fiscales le obligan a tener que elegir entre proteger al presidente estadounidense o su familia, el abogado ha subrayado que su "primera prioridad" es su familia.

Consultado sobre por qué ya no repite mensajes como el de que estaría dispuesto a "hacer todo lo posible" para proteger al presidente estadounidense, Cohen ha reiterado que su lealtad está con su familia. "Para ser claro, mi mujer, mi hija y mi hijo y este país tienen mi lealtad principal", ha indicado.

"No voy a ser un saco de boxeo como parte de la estrategia de defensa de nadie", ha afirmado. "No soy un villano en esta historia y no permitiré que otros intenten situarme así", ha añadido.

Los fiscales del distrito sur de Nueva York están investigando a Cohen por supuesta violación de la legislación electoral y por posibles delitos financieros relacionados con sus acuerdos financieros personales.

Asesorado por su abogado, Cohen no ha querido responder a las preguntas sobre los temas que están siendo investigados y ha mostrado su respeto por las investigaciones. "Respeto a los fiscales. Respeto el proceso", ha dicho. "No voy a hacer ni decir nada que pueda percibirse como una injerencia en su revisión profesional de los hechos y las pruebas", ha argumentado.

Ante la pregunta de si el presidente estadounidense le ordenó pagar 130.000 dólares a la actriz porno Stephanie Clifford por su silencio dos semanas antes de las elecciones presidenciales, Cohen no ha vuelto a repetir lo que ha dicho en otras ocasiones, cuando aseguró que actuó por iniciativa propia, pero ha asegurado que dará una respuesta próximamente. "Quiero responder. Un día responderé", ha dicho. "Por ahora, no puedo hacer más declaraciones por consejo de mi abogado", ha indicado.

Cohen también ha manifestado su desacuerdo con las críticas de Trump a las investigaciones del FBI sobre su abogado personal. "No estoy de acuerdo con los que demonizan o vilipendian al FBI. Respeto al FBI como una institución, así como a sus agentes", ha afirmado Cohen. "Cuando registraron mi casa y la habitación del hotel, obviamente eso nos enfadó a mí y a mi familia. Sin embargo, los agentes fueron respetuosos, corteses y amables", ha afirmado. "No me gusta el término de caza de brujas", ha apostillado.