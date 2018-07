Israel niega la entrada al país a una activista judía que participa en la campaña BDS

2/07/2018 - 15:41

Las autoridades de Israel negaron el domingo la entrada al país a una activista judía de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), según ha confirmado la Autoridad de Población e Inmigración.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Según las informaciones recogidas por el diario local 'Yedioth Ahronoth', la activista Ariel Elyse Gold fue interceptada en el aeropuerto de Ben Gurion y se le negó la entrada por orden del ministro de Interior, Aryeh Deri.

La Autoridad de Población e Inmigración ha dicho que Gold es miembro de Code Pink, una organización encabezada por mujeres que "trabaja para poner fin a las guerras y el militarismo estadounidense y apoyar la paz y las iniciativas de Derechos Humanos", entre otros asuntos.

La propia activista dijo a través de su cuenta en la red social Facebook que era "deportada". "Obtuve un visado por adelantado para entrar el país pero se niegan a honrarlo y me deportan", afirmó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Israel, Gilad Erdan, afirmó que Gold "es una activista extremista del boicot". "Nuestra política es clara: los que hacen campaña a favor del boicot a Israel y vienen aquí para causar daño no tendrán permiso para entrar", agregó.

"Las reglas han cambiado, e Israel no mostrará contención hacia aquellos que intentan dañarlo", resaltó el ministro, tal y como ha informado el citado diario.

El Gobierno de Israel publicó en enero la lista de 20 organizaciones cuyos activistas tendrán prohibida la entrada al país por su relación con la campaña BDS.

El Gobierno se había negado durante meses a divulgar la lista de organizaciones afectadas. La medida afecta a altos cargos de las mismas así como a otros activistas considerados clave, aunque no ocupen un cargo oficial.

Asimismo, también afecta a políticos que promuevan la campaña de BDS de forma activa, así como a activistas que viajen a Israel en nombre o como parte de una delegación iniciada por alguna de las organizaciones incluidas en la citada lista.

Las afectadas son las europeas BDS France, BDS Italy, BDS Kampagne, Friends of Al Aqsa, Ireland Palestine Comitte of Norway, The European Coordination of Committees and Associations for Palestine, The France Association Palestine Solidarity, The Palestine Committee of Norway, Palestine Solidarity Association of Sweden, Palestine Solidarity Campaign y War on Want.

A ellas se suman las estadounidenses American Friends Service Committee --premiada con el Premio Nobel de la Paz en 1947--, American Muslims for Palestine, Code Pink, Jewish Voice for Peace, National Students for Justice in Palestine, US Campaign for Palestinian Rights. Por último, la lista incluye a BDS Chile, BDS National Committee y BDS South Africa.