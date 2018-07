Localizados con vida los 12 niños y su entrenador desaparecidos en una cueva en el norte de Tailandia

El gobernador de la región ha señalado que no pueden ser rescatados

La cueva en la que han quedado atrapados. Foto: EFE

Las autoridades de Tailandia han confirmado este lunes la localización de 12 miembros de un equipo de fútbol amateur, todos ellos menores de edad, y su entrenador tras nueve días desaparecidos en una cueva en el norte del país.

"Encontramos a los 13 sanos y salvos", ha anunciado Narongsak Osathananakorn, gobernador de la provincia de Chiang Rai, entre los gritos de entusiasmo de los socorristas y los periodistas. Osathananakorn ha indicado que los equipos de rescate han hallado a los desaparecidos tras conseguir reducir la entrada de agua en la cueva.

No obstante, no podrán sacarlos de la cueva de inmediato, ya que primero tienen que tantear el terreno y analizar en qué estado se encuentran. Los equipos de rescate permanecerán con ellos hasta que estén en condiciones para recorrer los más de tres kilómetros que los separan de la salida, inundados en parte. "Les llevaremos comida, pero no estamos seguros de que puedan alimentarse, ya que no comieron desde hace mucho. También llevaremos a un médico que sepa bucear", ha añadido. "Tienen que esperar y ser fuertes", ha sentenciado el gobernador.

Los miembros del equipo, 12 niños de entre 11 y 16 años, y su entrenador, un joven de 25, quedaron atrapados en la cueva -situada en el bosque de Tham Luang Khunnam Nang Non, ubicado en el distrito de Mae Sai- debido a las inundaciones registradas en la zona a causa de las lluvias torrenciales.

Generalmente, los visitantes sólo pueden aventurarse unos 700 metros en el interior de la cueva. Las autoridades estiman que el grupo habría avanzado más allá de lo permitido.