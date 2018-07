En avalancha, coalición del mexicano López Obrador ganaría mayoría del Congreso y gobernaciones

AFP 2/07/2018 - 18:56

La coalición de Andrés Manuel López Obrador, que el domingo llevó a la izquierda por primera vez al poder en la historia reciente de México, ganó cinco de nueve gobernaturas, se aseguró la mayoría en la cámara baja y tendría más de la mitad de los legisladores en el Senado.

Además de elegir a su nuevo presidente que iniciará funciones en diciembre, los mexicanos renovaron el Congreso bicameral, nueve gobernaturas y alcaldías. Con 18.000 puestos en juego, estos comicios fueron los más grandes en la historia del país.

Con poco más del 50% de las actas electorales contabilizadas, 213 diputados federales de 500 eran para la coalición liderada por López Obrador, Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social.

En la Cámara de Senadores, en el último informe del Instituto Nacional Electoral (INE) de esta mañana, la coalición encabezada por Morena había ganado 30 escaños de 128. Sin embargo, según las encuestas privadas de boca de urna, la coalición liderada por López Obrador tendrá más de la mitad de las bancas cuando concluya el registro de los sufragios.

Dados esos resultados en ambas cámaras, ninguna de las otras dos alianzas, una encabezada por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) -segundo en la presidencial-, y la otra por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), "podría frenar por sí sola una reforma constitucional", dijo Roy Campos, director de la encuestadora Consulta Mitofsky.

Esa firma prevé que la coalición de Morena alcance la mayoría en el Senado.

De nueve estados en disputa, la coalición ganó cinco. En su natal Tabasco la victoria fue apabullante con más del 60% de los votos, de acuerdo con los conteos rápidos -muestras representativas irreversibles- hechos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes para las elecciones estatales.

En la Ciudad de México, que López Obrador gobernó entre 2000 y 2005, su candidata, Claudia Sheinbaum, obtuvo entre 46% y 47%.

Ante esa abrumadora victoria, que se espera que el INE oficialice en los próximos días, López Obrador reiteró que no es "un dictador", en entrevista con la cadena local Televisa.

"El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. En efecto, el poder es una tentación cuando no hay principios, yo estoy muy anclado y no me voy a marear", afirmó.

"Estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica", dijo la noche del domingo en el zócalo (la plaza principal) frente a miles de seguidores el izquierdista López Obrador, donde festejó su histórico triunfo.

jg/ml/mls/tm