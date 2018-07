Maradona quiere ser DT de Argentina ad honorem

AFP 3/07/2018 - 14:05

El astro del fútbol argentino Diego Maradona se ofreció este martes para dirigir gratis a la selección de Lionel Messi abatido por la eliminación de la Albiceleste en el Mundial Rusia-2018.

"Volvería a dirigir a la selección y lo haría gratis, no pediría nada a cambio", dijo en su programa "De la mano del Diez" para la cadena venezolana Telesur.

Las afirmaciones de Maradona se producen cuando no cesa en Argentina la tormenta por la eliminación en octavos de final, fracaso que puso contra las cuerdas al entrenador Jorge Sampaoli.

Sampaoli tiene por delante cuatro años de contrato y ya adelantó que no evalúa renunciar, en tanto despedirlo implica un resarcimiento millonario para las vapuleadas finanzas de la federación argentina.

Maradona se dijo abatido por el mal momento de la albiceleste.

"Ojalá Dios me diera fuerza como para volver a una cancha. Los años y la vida pasan para todo el mundo. A mí me agarra con 57 años, viendo a mi selección, que es vapuleada por un equipo que no es uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal ver que todo lo que construimos con mucho esfuerzo se destruya con tanta facilidad", dijo.

Maradona, campeón del Mundo en 1986 y finalista 1990, condujo a la selección argentina entre 2008 y 2010 cuando la llevó al Mundial de Sudáfrica tras una clasificación agónica para ser eliminada por Alemania en cuartos de final.

sa/psr