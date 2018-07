Poyet se queja de la falta de fichajes del Girondins de Burdeos

AFP 3/07/2018 - 14:23

El entrenador uruguayo del Girondins de Burdeos Gustavo Poyet lamentó este martes el inmovilismo de su club en materia de fichajes, en vista de la entrada de en competición del equipo el 26 de julio en la previa de la Europa League.

"No estoy contento, esperaba algo diferente", declaró Poyet ante los medios.

"Comprendo que la situación es única, sin precedentes, difícil. Ese es el problema, no se puede planificar a nivel de equipo, de la preparación", afirmó el técnico uruguayo, aludiendo al proceso de venta del club galo a accionistas estadounidenses que no termina de concretarse.

"Lo más importante para un club de fútbol sucede en verano (boreal)", recordó Poyet. "Si tú haces las cosas bien en el verano, es más fácil. Y nosotros no hemos hecho nada. Ustedes saben que no me gustan las excusas, pero todo el mundo me da la posibilidad de tener excusas el 26 de julio", sentenció.

"Sé que con el Mundial no hay muchos movimientos en los otros clubes, pero con todos mis respetos, me da igual porque comenzamos antes que todo el mundo", explicó.

