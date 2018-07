Gabi deja el Atlético de Madrid para fichar por el Al-Sadd de Catar

AFP 3/07/2018 - 17:31

El capitán del Atlético de Madrid, Gabi, de 34 años, formado en la cantera del club 'Colchonero', anunció este martes su marcha al club catarí Al-Sadd.

"No ha sido nada fácil tomar esta decisión (...). He estado 18 años en el club de mi vida. Me ha costado mucho llegar a estar donde estoy hoy, por eso soy un privilegiado. He sufrido como nadie las derrotas, pero he vivido como un niño la victorias", afirmó emocionado el centrocampista en una conferencia de prensa en el estadio Metropolitano del club rojiblanco.

Gabriel Fernández, conocido como Gabi, debutó con el primer equipo del Atlético en 2004. Militó asimismo en el Getafe y en el Zaragoza antes de regresar al club de su vida, con el que ganó una Liga, dos Europa League y una Copa del Rey.

En el Al Sadd, con el que firmó por dos temporadas, Gabi coincidirá con su compatriota Xavi Hernández, excentrocampista del Barça y de la Roja, llegado a Catar en 2015.

