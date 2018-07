¿El caso Froome es excepcional o una derrota del antidopaje?

AFP 5/07/2018 - 12:34

¿Cómo Chris Froome pudo ser absuelto a pesar de su control anormal por salbutamol en la última edición de la Vuelta a España? Su caso obedeció a reglas específicas, pero puede dejar huellas en la lucha contra el dopaje.

- Un ritmo catastrófico -

"¡No ha servido para nada!". Christian Prudhomme resumió este lunes el sentimiento general. La decisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI) llegó nueve meses después del control anormal de Chris Froome en la Vuelta a España, pero a tan solo cinco días del inicio del Tour de Francia. La UCI anunció el fin del proceso in extremis, cuando se acababa de conocer que el organizador de la prueba, A.S.O., quería vetar la presencia del corredor británico en la carrera debido al procedimiento en curso. "Puede parecer extraño", reconoció David Lappartient, presidente de la UCI, pero puso de manifiesto la complejidad del proceso - "hemos necesitado una batería de expertos para analizar los argumentos" - y el derecho de Chris Froome a un proceso equitativo. "Entre el momento que" el corredor "presentó sus conclusiones finales el 4 de junio y el momento donde dimos a conocer nuestra decisión el 2 de julio, "la UCI no ha parado", aseguró.

- El salbutamol, un producto específico -

Este antiasmático - el componente del ventolín - no es un producto prohibido como otros. En competición, no está permitido por vía general por sus efectos estimulantes y anabolizantes, pero permitido por vía inhalada hasta en varias dosis para curar el asma, muy extendido entre los ciclistas. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) autoriza tomas de hasta 800 mg cada 12 horas o de 1600 cada 24 horas. Pero es a partir de un cierto umbral en la muestra de orina, 1000 ng/ml - 1200 para que un procedimiento sea abierto - que se considera que una presencia no es normal. "No es tan simple como un esteroide o la EPO", resume el secretario general de la Agencia francesa de lucha contra el dopaje (AFLD), Mathieu Teoran.

- Una regla frágil -

¿Por qué el cuádruple ganador del Tour fue absuelto por la UCI, cuando presentaba 2000 ng/ml de salbutamol, es decir, el doble de la cantidad autorizada, en su orina durante la 18ª etapa de la Vuelta, el 7 de septiembre? "Los abogados de Froome atacaron la propia regla", cree un experto de la lucha antidopaje, quien prefiere no ser citado. Dicho de otro modo, "recopilaron todo lo que encontraron en la literatura científica para seguir adelante con la teoría de que Froome podía presentar esa concentración con una toma autorizada", describe la misma fuente a la AFP.

Calor, deshidratación, nivel de inflamación de los pulmones, interacción con otros medicamentos o alimento son variables que pueden ser esgrimidas para explicar cómo un producto puede evolucionar en el organismo, según los especialistas interrogados. "La regla del AMA carecía de solidez científica. Se encontraron ante una situación confusa y tuvieron que rendirse", añade el experto que prefiere mantenerse en el anonimato. "Era necesario tener en cuenta todos los elementos específicos del caso", relativiza el director científico de la AMA, Olivier Rabin. "No es la primera vez que nos encontramos este tipo de situación", asegura a la AFP.

El problema, en este caso fue una ventaja para Chris Froome y el equipo Sky, ya en el punto de mira por haber flirteado en el pasado con los límites, especialmente con las autorizaciones de uso terapéutico (AUT) y los corticoides. "Este caso es pasional (...) cada uno se cree juez (...) todo el mundo esperaba una decisión de culpabilidad", destacó David Lappartient.

- Un rompecabezas en el horizonte -

¿Se revisa la regla para el salbutamol? "Evidentemente, los próximos que se vean implicados en una situació similar van a decir "¿Por qué se consideró que Froome era un caso particular y el mío no", todos van a recurrir a ese precedente", imagina un actor de la lucha antidopaje, que no quiere ser citado. Un escenario que por el momento es diáfano para Olivier Rabin. "No hay motivo para cuestionar el umbral. Fue definido hace mucho tiempo y desde entonces, hicimos una serie de estudios (...) que confirmaron que este umbral era adecuado", juzga.

