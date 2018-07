Barnier advierte a May de que "no habrá daños al mercado único" ni cambios en las normas comunes tras el Brexit

6/07/2018 - 16:18

El negociador jefe de la UE pide "desdramatizar" el plan europeo para evitar en el futuro la vuelta a una 'frontera dura' en Irlanda

BRUSELAS 6 (EUROPA PRESS)

El negociador jefe de la Unión Europea para la salida de Reino Unido del bloque comunitario, Michel Barnier, ha advertido este viernes al Gobierno británico de que "no habrá daños al mercado único" ni un "desmantelamiento" de este tras el Brexit, en el día en el que el Gabinete de la primera ministra, Theresa May, se reúne en Chequers para acordar una propuesta sobre la relación futura entre Londres y Bruselas.

"Reino Unido va a abandonar el mercado único, y conocen las reglas. No estamos dispuestos a desmantelar las normas comunes porque un Estado miembro vaya a irse", ha asegurado Barnier en un evento en la Embajada irlandesa ante la UE en Bruselas.

Sobre el plan de contingencia propuesto por Bruselas para evitar la vuelta a una 'frontera dura' en la isla de Irlanda tras el Brexit, uno de los principales obstáculos para el avance de las negociaciones, Barnier ha pedido "desdramatizar" la solución de la UE y ha insistido en que no está reclamando "una nueva frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido", algo que May ya calificó como "inaceptable".

"Necesitaremos clarificar cómo y dónde deberán producirse los controles", ha dicho Barnier, los cuales serían únicamente "controles técnicos de bienes" en puertos y aeropuertos del Úlster "para proteger la integridad del mercado único", ha aclarado el francés, quien ha recalcado que su equipo "está trabajando en todas las posibilidades para desdramatizar y simplificar" estos chequeos.

No obstante, el francés ha insistido en que no quiere comentar sobre la propuesta para la relación futura entre la UE y Reino Unido tras el Brexit que ultima el Gobierno británico, ya que "todavía no se ha publicado". "Dejen que mi equipo y yo nos tomemos un tiempo para estudiarla en detalle" cuando sea publicada, ha añadido Barnier.

Asimismo, el negociador jefe de la UE ha dedicado unas palabras a la primera ministra británica: "Tengo un respeto real por Theresa May y soy consciente de que su trabajo diario no es fácil", ha dicho.

Por ello, Bruselas esperará a que el Gabinete de May presente la próxima semana el conocido como 'libro blanco' para la futura relación entre Londres y Bruselas tras el Brexit para valorar las propuestas en detalle.

En todo caso, el bando negociador europeo ha repetido desde el comienzo de las negociaciones con Londres que las cuatro libertades de la UE --libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios-- son indivisibles, por lo que el Gobierno británico no podría quedarse en el mercado único de mercancías y restringir la entrada a ciudadanos comunitarios, tal y como ha apuntado la prensa británica en los últimos días.