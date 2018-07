El brasileño Arthur anuncia su inminente llegada al Barça procedente de Gremio

AFP 6/07/2018 - 23:12

El centrocampista brasileño Arthur, cuya llegada al FC Barcelona estaba prevista para enero de 2019, recalará los próximos días en el club culé, anunciaron este viernes el Gremio y el propio jugador.

"Doy las gracias a Gremio por acogerme desde que tenía 14 años, haciendo de mí el jugador en el que me he convertido. No es un adiós, sino un hasta pronto. Mi historia con Gremio no se detiene aquí", declaró Arthur visiblemente emocionado durante una conferencia de prensa.

En 70 partidos con Gremio, Arthur anotó seis goles, y conquistó la Copa de Brasil en 2015, la Copa Libertadores de 2017 y la Recopa de 2018.

Aunque ni Gremio ni el Barça comunicaron por el momento la duración y las cantidades estipuladas en el contrato de Arthur (Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo), de 21 años, los medios internacionales hablan de un traspaso de 30 millones de euros más 9 en variables, y un contrato de seis años con el club catalán.

Según el club brasileño, Arthur volará este fin de semana hacia Barcelona.

