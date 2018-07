Inglaterra "no tenía ganas de volver a casa", celebra Southgate

AFP 7/07/2018 - 18:54

El seleccionador inglés Gareth Southgate aseguró este sábado que su equipo "no tenía ganas de volver a casa" luego de derrotar 2-0 a Suecia en cuartos y avanzar a semifinales del Mundial por primera vez desde Italia-1990.

"Ninguno de nosotros tenía ganas de volver a casa. Vamos a estar aquí una semana más, ahora depende de nosotros saber qué partido vamos a jugar", dijo el técnico inglés en conferencia de prensa, pensando en si después de la semifinal tendrán que jugar la final o el duelo por el tercer puesto.

"Para llegar hasta aquí, el colectivo ha sido la clave. Ser capaces de controlar el juego y el partido contra un rival así, con la carga emocional y la fatiga de haber tenido un partido a mitad de semana, es una muestra de la resiliencia y madurez de este equipo", agregó.

Los dos tantos de Inglaterra llegaron mediante remates de cabeza, por medio de Harry Maguire (minuto 30) y Dele Alli (59), en un partido en el que no pudo marcar la estrella Harry Kane, el máximo anotador de lo que va de Mundial con seis dianas.

"No somos un producto acabado, aún no tenemos jugadores de clase mundial reconocida sino un equipo joven que se prepara para jugar a nivel mundial. Sabemos que seremos mejores en los próximos años pero teníamos una gran oportunidad hoy que no queríamos desaprovechar", sentenció.

