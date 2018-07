Trump elogia a su "amigo" el excanciller británico Boris Johnson

AFP 10/07/2018 - 15:18

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que el ex canciller británico Boris Johnson, quien presentó su renuncia el lunes a la Primera Ministro Theresa May, es su "amigo y que espera hablar con él en los próximos días.

"Boris Johnson es amigo mío, él ha sido muy, muy bueno conmigo", dijo Trump a la prensa antes de abordar el avión que lo trasladará a Bruselas, para participar en la cumbre de la OTAN el miércoles y jueves, y luego a Reino Unido.

"Me gusta Boris Johnson. Siempre me ha gustado", señaló Trump sobre el exfuncionario del Reino Unido, quien dijo, le ha prestado "mucho apoyo". "Tal vez hablaré con él cuando llegue allá", agregó.

Esta semana, tras la cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense visitará Reino Unido, donde se reunirá con May, con quien dijo no ha hablado tras la renuncia de Johnson.

El ministro de Exteriores británico presentó su dimisión horas después de la renuncia del ministro del Brexit, David Davis, por diferencias con el plan de la primera ministra para una futura Gran Bretaña fuera dejar la Unión Europea.

Las noticias han despertado especulaciones sobre el liderazgo de May, y la posibilidad de un nuevo llamado a elecciones generales.

Consultado acerca de si May debería mantenerse en el poder, Trump dijo: "Me llevo muy bien con ella. Eso depende de la gente, y no de mí".

mdo/co/mls/rsr