Pompeo dice que EEUU sopesará peticiones de socios para quedar exentos a las sanciones al petróleo de Irán

10/07/2018 - 19:05

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha asegurado este martes que Washington sopesará cualquier petición de sus socios para quedar exentos de las sanciones que impondrá en noviembre para evitar que Irán exporte petróleo.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a la emisora Sky News Arabia, Pompeo ha reconocido que "habrá algunos países que irán a Estados Unidos para pedir quedar exentos". "Lo consideraremos", ha dicho.

"Que no haya errores. Estamos decididos a convencer a la cúpula iraní de que su comportamiento maligno no será recompensado y que la situación económica en su país no podrá ser rectificada hasta que se conviertan en un país más normal", ha sostendio.

Asimismo, ha reiterado que "todo esto se debe al mal comportamiento de Irán" y que "la política estadounidense está destinada a disuadir" determinadas actividades por parte de Teherán que considera una amenaza.

Irán, el tercer mayor productor petrolero de la OPEP, se enfrenta sanciones por parte de Estados Unidos contra sus envíos de crudo, lo que está llevando a algunos clientes a reducir sus compras.

Un comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió la semana pasada de que Teherán bloqueará el tránsito comercial de petróleo a través del estrecho de Ormuz en caso de que Estados Unidos prohíba la exportación de crudo iraní.

"Si quieren detener las exportaciones de petróleo de Irán no permitiremos que pase nada de petróleo a través del estrecho de Ormuz", dijo Ismail Kusari, según el Young Journalists Club (YJC).

En respuesta, la Armada de Estados Unidos recalcó que protegerá la libertad de navegación y el comercio y señaló que que Estados Unidos y sus socios "están dispuestos a garantizar la libertad de navegación y el flujo comercial libre allí donde el Derecho Internacional lo permita".