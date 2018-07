Bruno Fernandes firma un nuevo contrato con el Sporting de Portugal

AFP 10/07/2018 - 19:03

El internacional portugués Bruno Fernandes firmó un nuevo contrato con el Sporting de Portugal después de haber roto unilateralmente el acuerdo anterior en junio, anunció este martes el club lisboeta, que intenta recuperarse de una crisis institucional sin precedentes.

El centrocampista formó parte del grupo de nueve jugadores, varios de ellos internacionales, que rescindieron su contrato con el club después del ataque perpetrado a mediados de mayo por un grupo de aficionados encapuchados que invadieron el centro de entrenamiento del Sporting para agredir a miembros de la plantilla y del cuerpo técnico del equipo lisboeta.

Fernandes, de 23 años, rubricó un nuevo contrato de cinco años con un cláusula de rescisión de 100 millones de euros, de acuerdo a las informaciones comunicadas por el Sporting a las autoridades bursátiles.

Según el diario A Bola, Bruno Fernandes, elegido mejor jugador del campeonato la última temporada, ha visto duplicado su salario a 4 millones de euros brutos por año.

"No he dado marcha atrás por el dinero, fue por motivos de seguridad que rompí mi anterior contrato, y he obtenido garantías sobre este aspecto", declaró el centrocampista ofensivo durante una rueda de prensa.

El expresidente del Sporting, Bruno Carvalho, fue destituido con una amplia mayoría de votos en su contra durante la asamblea general de socios celebrada a finales de junio. De todas maneras, anunció su intención de presentarse a las elecciones previstas para el 8 de septiembre.

