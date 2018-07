De 1998 a 2018, cinco coincidencias que hacen soñar a los Bleus

11/07/2018

Una nueva final, veinte años después del título mundial de 1998, de nuevo con Didier Deschamps en el centro de la escena. Claro que el fútbol ha cambiado y las generaciones son diferentes, pero hay algunos puntos en común que hacen soñar a los hinchas de los Bleus de cara a la final del domingo.

1. De Deschamps a... Deschamps

Su cara está presente en los dos casos: Didier Deschamps, de capitán de la generación Zinédine Zidane a seleccionador de la camada Kylian Mbappé. Entre tanto, el mundo del fútbol se ha completamente transformado, comenzando por transferencias de montos astronómicos y la importancia cada vez mayor de las redes sociales. Pero "DD" conserva su sello, al menos hasta la final del Mundial de Rusia-2018, su etiqueta de "Padre de la victoria" del fútbol francés. "Tiene la marca de ganador", dice su mano derecha. Guy Stéphan. "Es muy exigente con él mismo y es exigente con la gente que lo rodea", añade.

2. "Titi" y "Kyky"

Francia-1998 contaba en sus filas con dos jóvenes que prometían, Thierry Henry y David Trezeguet, de 20 años. Francia-2018 cuenta con el prodigio Kylian Mbappé, de 19 años y medio. La comparación se ha trazado entre Henry y Mbappé, ambos con pasado en el Mónaco. "Titi" había marcado tres goles en 1998 (uno contra Sudáfrica y dos ante Arabia Saudí). "Kyky" también, veinte años más tarde, aunque sus perlas han sido mucho más importantes, especialmente su doblete frente a la Argentina de Lionel Messi en octavos de final (4-3). En un video, el padre de Henry dio su punto de vista: "Me gustaría que Mbappé haga al menos la mitad de la carrera de Thierry Henry. En ese caso, tendría éxito". Henry culminó su campaña con los Bleus como máximo artillero de la historia con 51 tantos.

3. Guivarc'h y Giroud

Misma paradoja en los dos equipos, con hombres llamados teóricamente a marcar que no han anotado tantos en el torneo. Stéphane Guivarc'h "no convirtió en la Copa del Mundo 1998, (Christophe) Dugarry anotó apenas un tanto. Es verdad que si ganamos y yo no anoto, seré campeón del mundo, eso sería un orgullo mayor", afirmó Olivier Giroud. El gigante del Chelsea, útil en el combate aéreo y en el juego de espaldas al arco, puede reivindicar el trabajo 'sucio' que hace al servicio de los Bleus. En 80 selecciones, ha gritado 31 goles, colocándose en el cuarto escalón de máximos artilleros de la historia de la selección de Francia.

4. Solidez defensiva

De Francia-1998 y del seleccionador de aquel entonces Aimé Jacquet, Didier Deschamps ha conservado una filosofía de juego basada en la solidez defensiva. Del once de Jacquet, todos recuerdan el trío de volantes defensivos compuesto por Christian Karembeu, Didier Deschamps y Emmanuel Petit, corriendo delante de la zaga central conformada por Marcel Desailly y Laurent Blanc, además del portero Fabien Barthez. En 2018, los Bleus se apoyan en el incansable recuperador N'Golo Kanté, asociado a un Paul Pogba más corredor, sobrio y defensivo. La zaga la arman Raphaël Varane y Samuel Umtiti, imperiales ante Bélgica en semifinales (1-0), así como el portero Hugo Lloris, quien aparece cuando el equipo lo necesita. Delante de ellos, Deschamps ubicó a Blaise Matuidi, un falso extremo izquierdo que va y viene pensando más en el repliegue que en el ataque, como lo hacía Petit.

5. De Thuram a Pavard

Esta Copa del Mundo-2018 ha permitido a los dos laterales, Benjamin Pavard y Lucas Hernández, darse a conocer al gran público francés. Antes del Mundial-1998, durante la Eurocopa-1996, Lilian Thuram y Bixente Lizarazu se habían hecho un hueco en los Bleus, para terminar consagrándose en París dos años más tarde. El paralelismo entre Pavard y Thuram es claro: dos centrales transformados en laterales derechos. Pavard convirtió un golazo contra Argentina (4-3) que recuerda a aquel doblete de Thuram contra Croacia en semifianles de 1998. "Jamás hubiera soñado anotar un tanto como el de Pavard. Yo no era consciente de lo que pasaba", comentó Thuram a l'AFP. Al igual que en 1998, tres defensores han marcado en el torneo ruso: Pavard, Varane y Umtiti. Veinte años antes fueron Blanc, Lizarazu y Thuram.

