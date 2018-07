"El objetivo es sin duda regresar el año que viene", dice Federer tras caer en Wimbledon

AFP 11/07/2018 - 20:43

"El objetivo es por supuesto regresar el año que viene", aseguró este miércoles el vigente campeón de Wimbledon Roger Federer, después de caer en cuartos de final del Grand Slam inglés ante el sudafricano Kevin Anderson.

Federer afirmó en conferencia de prensa no tener "ni idea" del tiempo que le llevará digerir la derrota. "Puede llevarme un tiempo como puede llevarme media hora. El objetivo es sin duda volver el año que viene. No considero que sea un trabajo inacabado. Más bien creo que hice un buen trabajo aquí estos últimos años. Así que todo va bien. Sólo estoy triste", afirmó el ganador de 20 torneos 'grandes'.

"Él jugó muy bien, pero creo que no le obligué mucho. Por eso no merecí ganar", explicó el suizo de 36 años, que perdió en cinco sets a pesar de haber tenido una bola de partido.

"Ya había visto a Kevin jugar muy bien desde el fondo de la pista. Yo no estaba particularmente inspirado en esa faceta. No lograba dictar el juego en los intercambios. A partir del tercer set no funcionó", explicó Federer.

"Me sentí muy bien en el primer set. Leí bien su servicio. No hacía muchos 'aces' (...). Pero cuanto más avanzaba el partido, menos llegaba a sorprenderle. Tenía una mala sensación", confesó.

