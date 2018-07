Evo Morales asegura que la Unasur "está en crisis"

AFP 12/07/2018 - 19:11

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está en crisis, afirmó este jueves el presidente de Bolivia, Evo Morales, que ejerce la presidencia rotativa del bloque, del que seis países suspendieron su participación en abril pasado.

"Lamento mucho decirles que Unasur está en una crisis", afirmó el gobernante boliviano en una declaración de prensa en La Paz, tras un encuentro con el presidente electo de Paraguay, Mario Abdo.

Bolivia se fijó la meta de destrabar su funcionamiento de la unión durante su mandato.

Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay decidieron en abril pasado suspender su participación en la Unasur, hasta que se nombre a un nuevo secretario general, en reemplazo del colombiano Ernesto Samper, quien cesó en el cargo en enero de 2017.

Fuentes diplomáticas dijeron anteriormente que Venezuela, con el apoyo de Bolivia y Surinam, vetó la candidatura del argentino José Octavio Bordón (actual embajador en Santiago), mientras el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, responsabilizó a Argentina, que le antecedió, de dejar "temas pendientes".

El canciller chileno, Roberto Ampuero, también aseveró en abril pasado que la Unasur "no conduce a nada, no ayuda a la integración y no es capaz de resolver los temas".

Tanto Morales como Huanacuni habían anunciado reuniones y conversaciones con los seis países críticos para destrabar la designación de un secretario general, aunque no se revelaron avances.

El presidente boliviano, en su declaración del jueves, aseguró que con su futuro colega paraguayo coincidieron en cómo "fortalecer" la Unasur, sin dar más detalles.

"Personalmente envidio la integración de algunos continentes como Europa, como África, Asia y tenemos que tener la capacidad de avanzar en estos sistemas de integración", subrayó Morales.

Unasur, con sede en Quito y creada bajo el impulso del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, está conformada por 14 naciones, de las que seis, las mayores economías de la región, suspendieron su participación.

El presidente electo paraguayo dijo que invitó a Morales a la ceremonia en la que será investido como presidente el próximo 15 de este mes.

Abdo y Morales también conversaron sobre varios temas, como el aprovechamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay y una carretera internacional de integración.

jac/dga