Götze o el descenso al infierno del héroe de la final de Brasil-2014

AFP 13/07/2018 - 12:32

Tenía 22 años y el mundo estaba a sus pies. Mario Götze, autor del único tanto de la final de la Copa del Mundo-2014 para Alemania ante Argentina en el Maracaná, parecía tener un futuro prometido: convertirse en el "Messi alemán" y en el líder de la Mannschaft por una década. Pero la realidad lo golpeó fuerte: ni siquiera estuvo en Rusia-2018, tras cuatro años de problemas, perseguido por lesiones, una enfermedad y su bajo nivel.

Nada podría ilustrar mejor el destino de este talento perdido que el comercial que protagoniza de una marca de electrónica que acaba de lanzarse tras la eliminación de Alemania en el Mundial. En un clima oscuro, una sucesión de imágenes rápidas sugiere a un Götze al fondo de un agujero. Y se escucha al seleccionador Joachim Löw anunciar que no lo lleva a Rusia-2018.

Luego, el "Pequeño Príncipe" de 2014 se transforma en luchador, regresando con su trabajo y su sudor al mejor nivel con la esperanza de volver a la selección en 2020 para la Eurocopa. "Lo más importante es seguir intentándolo", dice el eslogan.

Löw no dijo nada más cuando justificó la ausencia del jugador del Borussia Dortmund en la selección en mayo: "Mario es inteligente, sabe que no ha mostrado esta temporada el rendimiento que él hubiera querido entregar (...) Espero que tenga un nuevo comienzo con el Borussia Dortmund la próxima temporada y que regrese. Me ha dado mucha lástima" dejarle fuera.

- "Mejor que Messi" -

"Ya le ha dado tanto a Alemania en sus primeros años, por eso es visto por todos como un jugador particular, todos le debemos mucho", agregó el entrenador, que había hecho todo lo posible al darle la oportunidad de ponerle de titular en la selección cuando ni siquiera jugaba en su club.

¿El cuerpo de Götze lo traicionó? ¿No soportó la presión de las expectativas puestas en él? Difícil de decir.

Löw aseguró recientemente que lamentaba las palabras susurradas al oído de Mario cuando le hizo entrar en la final contra Argentina: "Demuéstrales que eres mejor que Messi". "No sé si fue una buena idea", reconoció más tarde 'Jogi'.

Todo un dotado, Götze llegó a los 8 años al Borussia Dortmund. En este club, rápidamente revela habilidades extraordinarias. Su trabajo es recompensado con una primera selección, en noviembre de 2010 (0-0 contra Suecia). Tenía 18 años y un gran futuro en sus pies.

Para muchos, el giro equivocado de su carrera se produce un año antes de su noche de gloria en Rio de Janeiro. A finales de 2013, decidió abandonar el Borussia Dortmund para marcharse al Bayern Múnich, el rival histórico del club del Ruhr.

Salió de un sitio donde se sentía protegido para sumergirse en las frías y profundas aguas del Bayern, con un nuevo proyecto conducido por el entrenador español Pep Guardiola, más conocido por su genio táctico que por su proximidad con los jugadores.

- "Enfermedad de metabolismo" -

Ahí comenzó el descenso al infierno. Pese a su popularidad, no logra realmente hacerse un hueco en su nuevo club y, en la campaña 2015-2016, una lesión de aductores lo deja fuera del campo desde octubre a enero.

A su regreso, no está en los planes de Guardiola, quien le ofrece apenas seis minutos de gloria en las fases finales de la Champions, donde Bayern se hunde en semifinales ante el Atlético Madrid. En la Eurocopa de Francia-2016, pierde su puesto de titular tras la fase de grupos.

Cabizbajo pero aún con esperanza, vuelve al Borussia Dortmund en 2016, y Joachim Löw le vuelve a abrir las puertas de la selección, con la ilusión de verle a su nivel más alto para el Mundial ruso. Sin embargo, su regreso se ve arruinado por una enfermedad de metabolismo que lo deja fuera de la competición durante siete meses.

Esta temporada, sus actuaciones no estuvieron a la altura y el seleccionador declinó convocarle.

"A veces puedo tropezar, pero siempre voy a ir para adelante, eso es lo que tienes que hacer también, espero que mi historia te inspire", escribió el jugador en Twitter, con un enlace de la publicidad que describe su descenso al infierno

