Infantino afirma que no puede "decir nada malo" de Neymar

AFP 13/07/2018 - 15:51

El presidente de la FIFA Gianni Infantino aseguró este viernes que no puede decir "nada malo" de Neymar, pese a las críticas que recibió el jugador brasileño por sus simulaciones durante el Mundial de Rusia-2018.

"Lo primero que tengo que decir es que es un gran jugador, un gran talento, uno de esos jugadores que a uno le hacen soñar", declaró Infantino al ser preguntado en conferencia de prensa por un periodista brasileño sobre las críticas al jugador del París SG.

"Por eso no puedo decir nada negativo", añadió Infantino, para después tener un momento de silencio, buscando sus palabras, arrancando una sonrisa de los periodistas presentes y de él mismo.

"Estoy seguro que en el futuro nos enseñará más gestos... más gestos realmente futbolísticos", añadió entre risas.

El jueves, el triple ganador del Balón de Oro, Marco Van Basten, miembro del Grupo de Estudios Técnicos (TSG) de la FIFA, criticó a Neymar por su tendencia a exagerar los contactos y las entradas que recibe.

"No es una buena actitud. No le puede ayudar hacer tanto teatro, Neymar debería entenderlo", dijo el exdelantero holandés.

Posteriormente, en la conferencia de prensa sobre la ceremonia de clausura, un periodista brasileño preguntó al actor y cantante norteamericano Will Smith, uno de los participantes en el espectáculo de cierre, por Neymar como "actor".

"A mí me gusta mucho y hace un trabajo fantástico... pero como actor sabes que puedes hacer 'Independence Day' o 'The Pursuit of Happyness' (dos de sus películas más exitosas) o puedes hacer 'Wild, Wild West'" (uno de sus mayores fracasos)", dijo el actor provocando las risas en la sala.

"A veces tienes días buenos y otros malos", añadió.

