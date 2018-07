Nadal no ve sentido a que duelo con Djokovic se terminara de jugar bajo techo

14/07/2018

El tenista español Rafael Nadal dijo este sábado que no entendía por qué su partido ante el serbio Novak Djokovic en Wimbledon se reanudó con el techo retractil de la pista central cerrado.

"No", respondió secamente cuando le preguntaron si era lógico que el encuentro, en el que cayó derrotado en cinco sets, se reanudara con el techo cerrado.

"Pero no diré nada más sobre esto. Si no, váis a escribir sobre esto, y no quiero", afirmó el mallorquín de 32 años, que se despidió del torneo londinense sobre hierba en semifinales.

El partido de semifinales se suspendió el sábado por la noche, cuando el techo y las luces eran necesarios porque había oscurecido y además llovido.

Sin embargo, este domingo era radiante y el encuentro empezaba a las 13H00 (12H00 GMT), pero no hay de momento una explicación a esta decisión por parte de los responsables del torneo.

Nadal, que desperdició cinco bolas de ruptura en el quinto set definitivo, prefiere las canchas al aire libre, la explicación que suele darse a que nunca haya ganado el Másters, el único torneo importante que se le resiste.

