Putin lidera la lista de personalidades previstas en la final del Mundial

AFP 14/07/2018 - 17:37

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, además de otros jefes de Estado y primeros ministros, junto a estrellas del deporte, la música y el cine, estarán el domingo en el estadio Luzhniki de Moscú para la final del Mundial-2018, que medirá a Francia con Croacia.

"Vladimir Putin asistirá a la ceremonia de clausura del Mundial-2018 y presenciará el partido final", anunció el sábado el Kremlin en un comunicado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la presidenta croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, cuyos países disputan el gran partido, seguirán también el partido en el palco de autoridades.

También estará presente el emir de Catar, Tamim Ben Hamad Al Thani, cuyo país acogerá la próxima edición del Mundial en 2022.

Se espera también la presencia en el estadio del presidente palestino Mahmud Abbas, de los presidentes de Gabón, Sudán, Bielorrusia, Moldavia y Armenia, además de los primeros ministros de Hungría y Kirguistán, precisa el comunicado.

El cantante y actor estadounidense Will Smith, autor con el puertorriqueño Nicky Jam y la albanesa Era Istrefi del himno oficial del Mundial, "Live it up", cantará el domingo en la ceremonia de clausura del Mundial-2018.

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, que asistió ya a las semifinales, también es esperado para la final, pese a que su país, Inglaterra, no pudo clasificarse.

La superestrella del atletismo Usain Bolt, retirado desde el año pasado, es otro de los grandes nombres previstos.

