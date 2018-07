Perisic, único ausente en último entrenamiento croata antes de la Final

AFP 14/07/2018 - 18:05

El centrocampista del Inter de Milán Ivan Perisic fue el único jugador ausente en el entrenamiento de Croacia este sábado en Moscú, el último antes de la final del Mundial que se disputará el domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú (15h00 GMT).

Los jugadores croatas llegaron con cuentagotas al terreno de entrenamiento, situado en el complejo deportivo del Luzhniki, y solo faltó, al menos en el primer cuarto de hora abierto a la prensa, el autor del primer gol en la semifinal contra Inglaterra (2-1 en la prórroga).

El viernes, el portero Danijel Subasic, los defensas Sime Vrsaljko, Ivan Strinic y Dejan Lovren, además del propio Perisic, no participaron en la sesión preparatoria.

"Mañana (domingo) es la final de la Copa del Mundo. Los jugadores saben lo que representa y lo que me satisface es que todos me dicen si no están al 100%", había confiado a mediodía el seleccionador Zlatko Dalic en conferencia de prensa.

"No insistimos en los entrenamientos. Sólo hay que descansar. Hay pequeñas lesiones y molestias. Espero que podremos acabar con ellas y si no es el caso, los suplentes estarán listos para entrar", añadió.

Croacia ha tenido que jugar tres prórrogas para llegar a la final, contra Dinamarca en octavos, Rusia en cuartos y ante Inglaterra en semifinales.

