"Viva Francia y la República", los 'bleus' celebran con Macron en el vestuario

AFP 15/07/2018 - 21:55

Los jugadores del equipo de Francia celebraron su título de campeones del mundo este domingo con el presidente del país, Emmanuel Macron, en el vestuario de Moscú, transmitiendo imágenes en vivo en las redes sociales.

"¡Con el Sr. Presidente, viva Francia, viva la República!", soltó Blaise Matuidi, fundido en un abrazo con Macron.

Los 'bleus' ganaron su segundo Mundial después del de 1998, venciendo en esta ocasión a Croacia por 4-2 en Moscú.

"¡Larga vida a Francia y larga vida a la República!", repitió junto a Samuel Umtiti, Antoine Griezmann y Paul Pogba, gritando el mismo lema de alegría. "¡Hicimos historia, historia, sí, segunda estrella! ¡Para el pueblo francés, ¡es para ti! ¡Larga vida a Francia!", repitió Matuidi en su directo por Instagram.

Cantó el tema de Queen 'We are the champions' con varios compañeros, y luego la canción de Naza: "Mojaremos la camiseta ¡ahora!".

Los 'bleus', algunos en presencia de sus hijos, se marcaron varios bailes, animados por el defensor Presnel Kimpembe, DJ habitual del vestuario galo.

"Gracias, señor presidente, por todo lo que hace por nosotros", dijo Matuidi, tomando al jefe de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët por los hombros.

"Soy yo quien le agradece, Sr. Matuidi, por todo lo que hace por nosotros", replicó el mandatario.

