"Las sensaciones son agridulces", reconoce Luka Modric

AFP 15/07/2018 - 22:28

Con el gesto serio y un tono de voz apagado pese a salir de Rusia como el mejor jugador del Mundial-2018, Luka Modric se mostró muy orgulloso de su equipo, aunque lamentó que se le escapara la oportunidad histórica de conquistar la primera Copa para Croacia.

"Creo que merecimos más hoy, pero eso es fútbol, a veces ganas, otras pierdes. No podemos cambiar nada, solo estar orgullosos de lo que hicimos, que nunca nos rendimos y luchamos hasta el final", afirmó el capitán de la selección revelación del torneo.

El gran Mundial del talentoso centrocampista del Real Madrid le valió la distinción de mejor jugador de la Copa, aunque no es el premio que más deseaba.

"Claro que me ha gustado el reconocimiento y gracias a quienes me eligieron, pero me hubiera gustado más que ganáramos este Mundial. No ha podido ser y vamos a descansar bien y en próximos días celebrar esto, que para Croacia es también muy grande, pero ahora las sensaciones un poco agridulces", valoró.

"Estamos orgullosos de lo que hicimos, pero un poquito tristes de perder la final", afirmó con su medalla de segundo clasificado aún colgada al cuello.

Aunque no quiso entrar en polémicas arbitrales, Modric sí reconoció que algunas decisiones afectaron al desarrollo del juego.

"No he visto la situación de penalti, pero Perisic me dijo que no era intencional. El primer gol de ellos tampoco era falta y eso claro que te afecta. El segundo, también, porque estábamos jugando en esos momentos muy bien, dominando a Francia y viene este penalti que retrasa todo y, otra vez, tienes que luchar", reconoció.

Pese a todo, el centrocampista resaltó la gran campaña de la sorprendente selección balcánica.

"Hemos luchado hasta el final, no bajamos los brazos aunque ellos estuvieran 4-1, lo intentamos y no podemos reprochar nada. Nos vamos con la cabeza muy alta", aseguró.

