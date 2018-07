"No tengo nada que defender", dice el francés Bardet

AFP 16/07/2018 - 16:25

El ciclista francés Romain Bardet, decimoséptimo en la general, estimó este lunes que tiene "mucho retraso" respecto a los líderes tras nueve etapas del Tour de Francia, considerando entonces que no tiene "nada que defender".

De alguna forma, es un modo de anunciar la "operación remontada" para el jefe de filas del equipo AG2R La Mondiale, quien pasa la jornada de descanso de la ronda gala tranquilo, junto al lago de Annecy.

"He tenido buenas sensaciones en esta primera semana, todavía no hemos atacado el primer ascenso. Ya tengo mucho retraso (con respecto a los líderes), no es lo ideal pero podría haber sido peor", sostuvo Bardet.

"Para mí, encaro una segunda carrera. No tengo nada que defender y voy a tener que recuperar tiempo perdido", señaló el francés.

Romain Bardet, uno de los candidatos a pelear por algo importante entre los ciclistas tricolores, ha perdido a uno de sus compañeros de equipo, Alexis Vuillermoz --después de una caída provocada por un espectador que intentaba tomar una fotografía--, lo que probablemente pese mucho en sus planes.

"Conocemos el valor de Alexis, su importancia en el colectivo. El año pasado, él me apoyó mucho en la montaña. Es una mala noticia, nos vamos a quedar con seis corredores. Ahora no nos tiene que suceder ningún inconveniente. Y vamos a tener que economizar (energías) también. Tenemos que gestionar nuestra energía y ser aún más sólidos para intentar compensar" su pérdida, explicó el líder de la formación gala.

jm/jcp/gv/iga