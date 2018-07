El comediante "Borat" vuelve a la TV con polémica sátira política

AFP 16/07/2018 - 16:45

El humorista británico Sacha Baron Cohen volvió a la carga en Estados Unidos, doce años después de su película "Borat", con un nuevo formato que ya generó escándalo: un programa de TV satírico que se mete con políticos.

"Who is America?", que incluye siete episodios escritos y dirigidos por Baron Cohen, se estrenó el domingo por el canal estadounidense de cable Showtime.

La serie es la primera incursión en TV del irreverente cómico desde "Da Ali G Show" (2000-2004), donde surgieron sus famosos personajes, desde el reportero kazajo Borat hasta el animador Ali G y el homosexual austriaco Bruno.

"Who is America?" presenta cuatro nuevas creaciones: el opositor a los medios "dominantes" Billy Wayne Ruddick Jr.; la hippie ultra liberal Nira Cain-N'degeocello, que cena en casa de votantes de Donald Trump; el exconvicto devenido en artista Rick Sherman; y el coronel Erran Morad, un "experto en antiterrorismo" israelí.

La excandidata republicana a la vicepresidenta de los Estados Unidos Sarah Palin, víctima de una broma del comediante, ya denunció sus métodos y su humor "perverso".

En su página en Facebook días atrás, la que fuera gobernadora de Alaska y exfigura del movimiento Tea Party que apoyó a Trump en 2016 contó que fue invitada a Washington para hablar con un veterano de guerra en silla de ruedas, que en realidad era Baron Cohen, una burla que reprochó airadamente.

La secuencia no estuvo en el primer episodio de "Who is America?", que el excandidato a la primaria demócrata Bernie Sanders y actual senador progresista por Vermont, respondió pacientemente las preguntas de un hombre que supuestamente padece enfermedades crónicas, pero salió indemne de la entrevista.

La bomba aparece al final, cuando Baron Cohen caracterizado como el coronel Morad engaña a legisladores y exlegisladores republicanos, convenciéndoles de que apoyen un falso programa de entrenamiento de preescolares en el uso de armas.

"Nuestros padres fundadores no han establecido un límite de edad para la Segunda Enmienda" a la Constitución, que permite la posesión de armas, dice el republicano Joe Wilson, argumentando que un "niño de tres años" debe ser capaz de defenderse solo si es necesario.

"Who is America?" fue celebrado por comediantes destacados, pero recibió críticas mixtas.

"Deben ver esto. Créanme", recomendó en su cuenta en Twitter Judd Apatow, director entre otras de "Virgen a los 40" y símbolo de la renovación de la comedia estadounidense, mientras que el director de la elogiada "Get Out" (Huye), Jordan Peele, consideró el programa "esencial".

Pero la revista especializada Variety advirtió que el nihilismo de Baron Cohen puede "irritar más que iluminar y entretener".

The Guardian dijo que tenía "un momento dorado", pero lo consideró en general "una experiencia frustrante".

Y el diario The New York Times calificó el primer episodio de "tímido e inconsecuente" e inapropiado para estos tiempos.

