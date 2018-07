Movistar y la ecuación a resolver por tener tres líderes en el Tour

"Movistar tiene una difícil ecuación a resolver". Bernard Thevenet, dos veces campeón del Tour de Francia, resumía a la AFP, este martes a orillas del lago de Annecy, la apuesta del equipo español por tener tres opciones de cara a la clasificación general de la gran ronda gala con Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa.

"Es posible tener tres líderes, tal vez hasta el Alpe d'Huez (final de etapa del jueves), pero después habrá que elegir", añade Thevenet.

"La montaña decidirá y habrá que elegir un líder. No puede haber tres durante toda la carrera", añade el exciclista de 70 años.

"Antes de la montaña, no se puede elegir entre ayudar a un corredor más que a otro. El que parezca más fuerte debe ser designado", explica el ganador del Tour en 1975 y 1977.

La primera jornada de montaña, este martes entre Annecy y Le Gran Bornand, no resolvió nada.

Los tres ciclistas del Movistar entraron en el grupo de favoritos, a 3:23 del ganador de la etapa, el francés Julian Alaphilippe.

Ahora Valverde es tercero en la general, a 3:10 del líder belga Greg Van Avermaet (BMC), mientras que Mikel Landa es octavo a 3:21, y Quintana decimosexto a 4:29.

El diario L'Equipe afirmaba este martes que los tres ciclistas del Movistar "juegan al escondite", como una táctica para no descubrir sus cartas.

"Los cinco compañeros restantes no pueden ayudar a tres líderes al mismo tiempo. Por el momento no hay problema. Eusebio Unzúe (director deportivo del Movistar) es capaz de resolver el problema para que no se molesten entre ellos", afirma Thevenet.

Pese a que Quintana fue el peor de los tres en las etapas de llano, Thevenet ve bien al colombiano.

"Hay que ver de lo que es capaz Quintana en la alta montaña. Debe sacar una buena ventaja a (Chris) Froome, porque va a perder tiempo después en la contrarreloj", explica.

"Es el mejor escalador de los tres y puede recuperarse. Yo lo guardaría como líder", añade.

- Virenque, sorprendido con Quintana -

Richard Virenque, ganador siete veces del Premio de la Montaña en el Tour de Francia, en los años 1990 y 2000, también cree que Movistar hace bien en guardar tres cartas.

"En un Tour de Francia como éste en el que hay muchas dificultades es algo bueno tener más de un líder", afirma a la AFP el exciclista de 48 años, dos veces podio en el Tour en 1996 y 1997.

"La montaña va a hacer la elección. Los Alpes son difíciles pero los Pirineos son más duros. Me sorprendió la demostración de Quintana en el pavé en la etapa del domingo, ya que la pasó muy bien, por lo que debe estar en forma", añade Virenque.

"Tener tres líderes es algo bueno, no es negativo, Sky tiene también dos cartas (con Geraint Thomas y Chris Froome). Pero para ello hay que tener el presupuesto. Sólo los equipos grandes pueden hacerlo", concluye.

- Poulidor cree en el Movistar -

Raymond Poulidor, cinco veces tercero y tres segundo en el Tour, en los años sesenta y setenta, coincide en que la montaña decidirá y que Quintana está en forma.

"En mi época había un solo líder. Pero es bueno tener tres, ya que si uno de ellos tiene un contratiempo, el equipo no se queda huérfano", explica el exciclista de 82 años.

"El equipo Movistar es el más fuerte porque hay tres ciclistas con opciones, tres escaladores", añade.

"Quintana parece estar en forma. Landa y Valverde son muy buenos, pero Quintana es el mejor escalador. Este año ha preparado bien el Tour. El año pasado quiso hacer el Giro también", indica.

Según Poulidor, para el Movistar y Quintana, el enemigo a batir es el británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour.

"Lo importante es la lucha contra Froome", lanza. "Aunque también está Bardet", acota.

El Movistar sabe que los enemigos a batir son sobre todo Froome y Romain Bardet. Pero el británico y el francés no saben todavía a quién tienen que vigilar más en el Movistar.

